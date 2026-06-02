La polémica ha surgido tras una investigación que asegura que un archivo fue entregado a altos responsables de Buckingham en 2020

Novedades sobre la investigación contra el expríncipe Andrés por conducta sexual inapropiada: una presunta víctima era camarera en Ascot

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El escándalo que desde hace años persigue al expríncipe Andrés no deja de sacudir a la monarquía británica tras las nuevas acusaciones que ahora apuntan directamente a Buckingham Palace por su supuesta gestión de información comprometida relacionada con el hermano del rey Carlos III.

La última polémica ha estallado después de que una de las víctimas de Jeffrey Epstein haya señalado públicamente a la Casa Real británica por haber ocultado durante años documentación que podría haber comprometido seriamente al antiguo duque de York.

La versión de la víctima de Epstein

Jess Michaels, superviviente de la red de explotación sexual liderada por Epstein, ha aseverado a 'The Telegraph' que el palacio dispuso desde 2020 de información potencialmente incriminatoria relacionada con Andrés de York y que, pese a ello, no actuó para facilitar que se investigaran los hechos.

Según su versión, la institución habría permanecido en silencio durante años mientras las sospechas se acumulaban alrededor del príncipe.

"Hace seis años, el Palacio sabía que Andrés no era solo un problema, sino que podía enfrentarse a una investigación criminal. Y no hicieron nada al respecto", ha trasladado al tabloide británico.

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Asimismo, Michaels ha añadido: "Esto es lo que hacen las instituciones. Protegen a los hombres poderosos y dejan que las personas a las que perjudicaron sufran las consecuencias".

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Sobre la investigación policial abierta contra el tío del príncipe Guillermo, ha indicado que es "lo mínimo que podían hacer" y que se alegra de que "Reino Unido por fin esté investigando". "Un poco tarde, pero es lo mínimo que podían hacer. Mientras tanto, nuestro propio gobierno nos nombró víctimas, protegió a los hombres que nos hicieron daño y, aun así, nos siguen tratando como si fuéramos el problema", ha sentenciado.

El origen de esta nueva controversia se encuentra en un archivo de aproximadamente 30.000 correos electrónicos que, según una investigación revelada por la 'BBC', fue entregado a altos responsables de Buckingham en mayo de 2020.

Los mensajes, presuntamente procedentes del entorno empresarial vinculado al expríncipe Andrés, contendrían información sobre sus actividades durante la etapa en la que ejerció como representante comercial especial de Reino Unido entre 2001 y 2011.

Parte de esa documentación apuntaría a que habría compartido información gubernamental confidencial con terceros, entre ellos Epstein.

Según ha trascendido, el material fue remitido al Lord Chamberlain, el funcionario de mayor rango dentro de la estructura administrativa de la Casa Real británica. Sin embargo, las críticas actuales se centran en que, aparentemente, esa documentación no derivó en ninguna actuación pública ni en una colaboración inmediata con las autoridades competentes.

La investigación policial que amenaza al expríncipe

La situación judicial de Andrés se ha complicado durante los últimos meses. El pasado mes de febrero fue detenido por la Policía bajo sospecha de un presunto delito de mala conducta en el ejercicio de cargo público, relacionado precisamente con la supuesta filtración de información reservada durante su etapa institucional. Casi 12 horas después fue puesto en libertad mientras continúa la investigación.

Las pesquisas intentan determinar si el hijo de Isabel II pudo compartir documentos o datos sensibles con el delincuente sexual cuando todavía desempeñaba funciones oficiales para el Gobierno británico. Andrés ha negado cualquier actuación ilegal y mantiene que no cometió ningún delito.

Sin embargo, el alcance de la investigación parece haberse ampliado. Los agentes también están examinando otras denuncias relacionadas con posibles conductas inapropiadas y supuestos delitos sexuales que habrían ocurrido años atrás.

Entre ellas figura una acusación vinculada a un presunto incidente ocurrido durante el prestigioso evento hípico Royal Ascot en 2002, así como otras líneas de investigación que tratan de esclarecer la naturaleza exacta de la relación entre Andrés y Epstein.