Mabel Cupet Sevilla, 02 JUN 2026 - 07:30h.

El Ayuntamiento encarga seis esculturas de bronce para rendir homenaje a las profesiones tradicionales que marcaron la historia del municipio

Las figuras, realizadas a tamaño natural, tendrán una altura comprendida entre los 1,65 y los 2,30 metros

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Los oficios que durante generaciones dieron forma a la vida cotidiana de Alhaurín de la Torre, Málaga, tendrán muy pronto un lugar destacado en sus calles y plazas. Una lavandera, un cabrero, un panadero, un carnicero, un agricultor y una maestra junto a un alumno serán inmortalizados en bronce dentro de un proyecto artístico impulsado por el Ayuntamiento para rendir homenaje a las profesiones tradicionales vinculadas a la historia del municipio.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el escultor Venancio Sánchez Gálvez han firmado el contrato para la ejecución de este conjunto escultórico, una iniciativa que pretende convertir diferentes espacios del casco urbano en puntos de encuentro entre el arte, la memoria y la identidad local. Las figuras, realizadas a tamaño natural, evocarán una época en la que estos trabajos formaban parte esencial de la economía y de la vida social del municipio.

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Un legado que permanece

La propuesta contempla la creación de seis esculturas con alturas comprendidas entre los 1,65 y los 2,30 metros. Algunas de ellas incorporarán elementos complementarios o soportes que contribuirán a recrear con mayor realismo las escenas representadas. El objetivo es que las piezas no solo sean contempladas como obras artísticas, sino que también sirvan para recordar la importancia que estos oficios tuvieron en el desarrollo de Alhaurín de la Torre.

La lavandera simbolizará una labor cotidiana que durante décadas estuvo ligada a los lavaderos públicos y a los espacios de convivencia vecinal. El cabrero recordará el peso que tuvo la actividad ganadera en el municipio, mientras que el agricultor representará el vínculo histórico de la localidad con el campo y la producción agrícola. Por su parte, el panadero y el carnicero rendirán homenaje a dos profesiones fundamentales en el abastecimiento diario de las familias.

La escena protagonizada por una maestra y un alumno servirá además para reconocer la labor educativa desempeñada por generaciones de docentes que contribuyeron a la formación y al progreso social de la población. Se trata, en definitiva, de un recorrido por algunas de las ocupaciones más representativas de la historia local y de las personas que las ejercieron.

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Arte urbano para reforzar la identidad local

Las esculturas serán distribuidas en diferentes plazas, calles y rincones del casco urbano. Aunque su ubicación definitiva se concretará durante el desarrollo del proyecto, la intención municipal es que las piezas formen parte de la vida cotidiana de vecinos y visitantes, integrándose en el paisaje urbano de forma natural y convirtiéndose en nuevos elementos de referencia dentro del municipio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca reforzar el sentimiento de pertenencia y acercar a las nuevas generaciones una parte de la historia que no siempre aparece recogida en los libros. La iniciativa permitirá poner rostro a quienes desempeñaron trabajos esenciales para el crecimiento económico y social de Alhaurín de la Torre, al tiempo que contribuirá a enriquecer el patrimonio artístico de la localidad.

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Un escultor de prestigio internacional

El proyecto ha sido adjudicado por un importe de 229.845 euros, IVA incluido, y contará con un plazo de ejecución de once meses y tres semanas desde la formalización del contrato. El encargo ha recaído en Venancio Sánchez Gálvez, considerado uno de los escultores andaluces más destacados de la actualidad y especialmente reconocido por sus intervenciones de arte urbano.

Sus obras se encuentran repartidas por numerosos municipios andaluces y otras ciudades españolas, además de haber desarrollado proyectos en distintos países europeos y en lugares tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Rusia, Dubái o Catar. Su experiencia en la creación de esculturas destinadas al espacio público ha sido uno de los factores valorados para la adjudicación de este trabajo.

Bronce para perpetuar la memoria

Las seis figuras serán elaboradas en bronce mediante la técnica de fundición a la cera perdida, un procedimiento artesanal utilizado desde la antigüedad que permite obtener piezas de gran calidad y un elevado nivel de detalle. Además, cada escultura contará con un sistema de anclaje mediante pernos de acero inoxidable que garantizará su estabilidad y conservación a largo plazo.

Cuando el proyecto esté concluido, Alhaurín de la Torre contará con un singular museo al aire libre dedicado a los oficios tradicionales. Un homenaje permanente a hombres y mujeres que, desde el campo, la escuela, los talleres o los pequeños comercios, contribuyeron con su trabajo diario a construir la historia y el carácter de la localidad.