Mabel Cupet Sevilla, 31 MAY 2026 - 17:30h.

El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto piloto en cinco barrios con la vista puesta en futuras rebajas de la tasa de basura

La “Tarjeta Marrón” busca mejorar la separación de residuos y fomentar que cada vez más ciudadanos reciclen correctamente

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Reciclar en Almería va a cambiar. En las próximas semanas, cientos de vecinos comenzarán a abrir los contenedores marrones con una tarjeta electrónica o incluso desde el móvil en una iniciativa pionera con la que la ciudad quiere dar un paso más en la gestión de los residuos orgánicos.

El Ayuntamiento ha presentado la llamada ‘Tarjeta Marrón’, un sistema que arrancará como proyecto piloto en cinco barrios de la capital y que busca mejorar la separación de residuos y fomentar que cada vez más ciudadanos reciclen correctamente la materia orgánica.

Los nuevos contenedores solo podrán abrirse acercando una tarjeta gratuita o mediante una aplicación móvil. Detrás de este cambio no solo hay un objetivo medioambiental, sino también económico, ya que el Consistorio estudia implantar en el futuro bonificaciones en la tasa de basura para quienes hagan un buen uso del reciclaje.

Cinco barrios y 15.000 tarjetas

La experiencia comenzará en Vega de Acá-Cortijo Grande, El Alquián, La Cañada, Villablanca y Nueva Andalucía. Allí se instalarán 150 nuevos contenedores inteligentes y se repartirán unas 15.000 tarjetas entre los vecinos que quieran participar de forma voluntaria.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha defendido que el sistema ya funciona en otras ciudades españolas y que puede ayudar a mejorar notablemente la calidad de los residuos orgánicos que llegan a las plantas de tratamiento.

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“Queremos comprobar si realmente funciona y si conseguimos que se recicle mejor”, ha explicado el edil, que insiste en que la tarjeta será completamente anónima y no estará vinculada a datos personales.

El reciclaje orgánico se dispara en Almería

La implantación del contenedor marrón en la ciudad ha ido ganando terreno poco a poco. Solo durante el último año se recogieron más de 1.000 toneladas de residuos orgánicos, cuadruplicando las cifras registradas cuando este sistema comenzó a implantarse en la capital.

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Aun así, desde el Ayuntamiento creen que todavía queda mucho margen de mejora. Y es que casi la mitad de la basura que acaba en el contenedor gris sigue siendo materia orgánica que podría reciclarse y convertirse en compost.

Menos basura y más compost

Restos de comida, frutas, verduras, posos de café o servilletas usadas son algunos de los residuos que deben depositarse en el contenedor marrón. Sin embargo, muchos ciudadanos siguen mezclando estos restos con otros materiales que dificultan el reciclaje.

Con este nuevo sistema, el Ayuntamiento quiere también concienciar a los vecinos sobre la importancia de separar correctamente los residuos y avanzar hacia una ciudad más sostenible.

Además de las tarjetas, el proyecto contará con campañas informativas, educadores ambientales en la calle y visitas a comercios y bares para explicar cómo funciona el sistema y resolver dudas.

Una posible rebaja en la tasa de basura

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre los vecinos es la posibilidad de que reciclar correctamente tenga recompensa económica. El Ayuntamiento estudiará durante los próximos meses los resultados del proyecto para valorar si puede aplicarse algún tipo de descuento en la tasa de basura a quienes participen activamente.

Por el momento, la iniciativa será completamente voluntaria. Los vecinos interesados podrán solicitar gratuitamente la ‘Tarjeta Marrón’ a través de la web habilitada por el Consistorio.

Almería se suma a otras ciudades españolas que ya han comenzado a introducir tecnología en los sistemas de reciclaje para intentar mejorar los datos de separación de residuos y reducir la basura que termina en vertederos.