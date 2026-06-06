Mabel Cupet Sevilla, 06 JUN 2026 - 05:29h.

El sevillano se viralizó en redes sociales cuando anunció que padecía cáncer y empezó a contar su día a día

El ayuntamiento de Sevilla ha rotulado un parque infantil con su nombre en Sevilla Este

Compartir







Hay personas que dejan huella durante su vida y otras que continúan inspirando incluso después de partir y ese es Juanma Díaz, el profesor sevillano de matemáticas que se viralizó en redes sociales cuando anunció que tenía cáncer y comenzó a contar su día a día bajo el lema: “Yo me curo”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha rendido homenaje a uno de los vecinos más queridos de Sevilla Este con la rotulación del nuevo Parque Infantil Profesor Juanma Díaz, un espacio que llevará para siempre el nombre y el legado de quien se convirtió en un símbolo de superación, optimismo y amor por la vida.

El acto estuvo presidido por el delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García, quien destacó la dimensión humana de Juanma Díaz y el profundo cariño que despertó entre quienes lo conocieron.

“Fue un vecino entrañable y querido por todo el mundo, una persona que dejó una huella imborrable en su familia, en su barrio y en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo”, señaló durante su intervención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un maestro dentro y fuera del aula

Profesor de Matemáticas en centros educativos como el IES Chaves Nogales, Juanma Díaz dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, dejando una profunda impronta en generaciones de alumnos que encontraron en él mucho más que un docente.

Su compromiso trascendía las aulas. Vinculado activamente a la vida social de Sevilla Este, era también cofrade, hermano de Los Gitanos y San José Obrero, y sevillista apasionado. Un vecino cercano, siempre dispuesto a participar y colaborar en la vida de su barrio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante el acto, José Luis García quiso trasladar un cariñoso saludo a su esposa, Merchi; a sus hijas, Verónica y Patricia; y a su hermana, Auxi, reconociendo públicamente el papel fundamental que desempeñaron durante los años más difíciles de la enfermedad.

Una lección de vida frente al cáncer

La vida de Juanma dio un giro en 2017, cuando fue diagnosticado de cáncer. Lejos de encerrarse en el sufrimiento, decidió afrontar la enfermedad con una actitud que acabaría convirtiéndose en un ejemplo para miles de personas.

A través de sus mensajes, reflexiones y de una permanente actitud positiva, transformó una batalla personal en una lección colectiva sobre el valor de la esperanza y la importancia de vivir intensamente cada momento.

“Desde aquel diagnóstico nos enseñó a todos que se podía luchar sin perder la sonrisa, afrontar la adversidad con dignidad y vivir cada día con intensidad. Como él mismo decía, era auténticamente imparable”, recordó el delegado.

Su lema, “Yo me curo”, se convirtió en una auténtica bandera para quienes seguían de cerca su evolución y encontraban en sus palabras una fuente de motivación para afrontar sus propias dificultades.

Un legado que sigue vivo

Aunque Juanma Díaz falleció en la noche del 13 al 14 de marzo de 2024, su recuerdo permanece muy presente en Sevilla. Así lo expresó José Luis García durante un acto cargado de emoción.

“Hoy seguimos escuchando a Juanma. Seguimos escuchando su mensaje de esperanza, de coraje y de amor por la vida. Y este parque es la mejor forma de mantener vivo ese legado”, afirmó.

Para el Ayuntamiento, este nuevo espacio infantil no solo llevará el nombre de Juanma Díaz, sino también los valores que representó durante toda su vida.

“Este parque lleva su lucha. Lleva su ejemplo. Lleva el lema ‘Yo me curo’, que tantas personas hicieron suyo gracias a él. Lleva el recuerdo de alguien que lo dio todo hasta el final y que se despidió pidiéndonos que siguiéramos luchando contra esta enfermedad y disfrutando de cada momento que nos regala la vida”, destacó el delegado.

Un nombre para la memoria de Sevilla

La incorporación de Juanma Díaz al callejero de la ciudad supone mucho más que una denominación oficial. Es el reconocimiento público a una trayectoria humana marcada por la generosidad, la fortaleza y el compromiso con los demás.

“Juanma forma parte para siempre del callejero de Sevilla. Y lo hace como merece: como ejemplo de vida para todos los sevillanos y sevillanas. Su nombre quedará ligado para siempre a este barrio y a esta ciudad, recordándonos que la verdadera grandeza está en cómo vivimos, cómo luchamos y cómo ayudamos a los demás”, concluyó García.

Con la rotulación del Parque Infantil Profesor Juanma Díaz, Sevilla Este gana un nuevo espacio para el encuentro y el disfrute de las familias, pero también un lugar para la memoria. Un rincón donde las futuras generaciones podrán crecer bajo el nombre de un hombre que enseñó, dentro y fuera del aula, que la esperanza también puede convertirse en una forma de vivir.