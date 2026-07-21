El deportista lo ha llevado en secreto hasta que ayer reapareció en la inauguración del gimnasio que dirige su pareja

Vinicius rompe a llorar al hablar de su abuela: “Viví hasta los 16 en su casa, hicieron todo para que mi sueño se hiciera realidad”

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Vinicius Junior ha sorprendido con un nuevo look tras someterse a una mentoplastia para reducir el tamaño de su mentón. El futbolista ha aprovechado sus vacaciones en Brasil para pasar por una cirugía y su cambio se ha viralizado en redes sociales, donde lo han comparado con Jason Derulo.

El deportista lo ha llevado en secreto hasta que ayer reapareció en la inauguración del gimnasio que dirige su pareja, la influencer brasileña Virginia. El '7' del Real Madrid se sacó una foto junto a su pareja, una imagen donde se puede apreciar el gran cambio en su rostro.

Los detalles del retoque estético de Vinicius

Vinicius ha reaparecido con un gran cambio de imagen. Tras pasar por una cirugía estética, el jugador también ha apostado por renovar su imagen con una barba perfilada, obra del estilista Salah eddine Rhnim, conocido como 'Scarfade'. Las imágenes han circulado con gran rapidez por las redes sociales y ya han aparecido las primeras comparaciones con el cantante Jason Derulo.

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Vinicius se ha operado en la clínica del doctor brasileño Alessandro Alarcão, quien no ha dudado en compartir la visita del futbolista: "Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes".

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La clínica estuvo cerrada durante toda la jornada y no atendió a ningún otro paciente durante la estancia del jugador, según informa 'LeoDias'. El equipo mantuvo un protocolo especial de seguridad para evitar la filtración de fotos, vídeos o cualquier tipo de información sobre su retoque estético. Ahora, el futbolista se prepara para reintegrarse a los entrenamientos del Real Madrid bajo las órdenes del técnico José Mourinho.