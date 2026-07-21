Agencia EFE 21 JUL 2026 - 12:46h.

La plataforma china se ha mostrado sorprendida por la sanción y ha anunciado que recurrirá la resolución

Se trata de una multa que la Comisión Europea ha impuesto a la compañía por no controlar o impedir la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos en su plataforma online

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Tras conocerse la decisión de la Comisión Europea de multar con 550 millones de euros a AliExpress, la plataforma china de comercio electrónico ha mostrado su sorpresa por la sanción que considera "desproporcionada" y ha anunciado que recurrirá la resolución.

"Estamos sorprendidos por la decisión de la Unión Europea (UE) y por la multa desproporcionada, y no estamos de acuerdo", ha indicado la compañía en un comunicado. "AliExpress ha estado y sigue estando comprometida con sus obligaciones para con los consumidores", ha expresado.

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"La decisión (…) ignora nuestro sólido marco de gestión de riesgos y las mejoras significativas y proactivas que hemos llevado a cabo. Recurriremos la decisión", ha agregado la plataforma, que tiene de plazo hasta el 20 de octubre para presentar un plan a la Comisión Europea con las medidas que va a llevar a cabo con el fin corregir las prácticas que Bruselas considera fraudulentas.

Bruselas acusa a AliExpress de vender productos ilegales y peligrosos

Se trata de una sanción económica que la Comisión Europea ha impuesto a la compañía por no controlar o impedir la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos en su plataforma online. De esta forma, consideran que la empresa china estaría violando sus obligaciones de acuerdo a la Ley europea de Servicios Digitales.

La Comisión Europea considera que la empresa no tiene el personal suficiente para revisar la presencia de productos ilegales en su plataforma, acusándola además de "sobreestimar" la capacidad de sus sistemas informáticos para detectar y eliminar ese tipo de anuncios.

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Según Bruselas, muchos de los productos que sí han sido detectados siguen anunciándose durante "varias semanas", las tiendas que los venden pueden seguir operando en la plataforma pese a haber sido penalizadas y los controles que impone AliExpress al respecto se pueden sortear "con facilidad".

Esto, según el Ejecutivo comunitario, no solo tiene consecuencias para los consumidores sino también para las "empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que eluden estas inversiones".

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La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha subrayado que esta decisión de Bruselas implica la obligación para la compañía de tomar medidas para cumplir con los estándares europeos.