Mabel Cupet Sevilla, 17 JUN 2026 - 05:30h.

El propietario denuncia que los ladrones accedieron al parking de su comunidad para sustraerla

Solicita la colaboración ciudadana para recuperar una bicicleta de montaña de la marca Orbea

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Emilio, un vecino de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe ha iniciado una campaña de difusión a través de las redes sociales para intentar recuperar su bicicleta, que fue robada este pasado domingo 14 de junio en el municipio. El afectado pide la colaboración de los vecinos y de cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.

Según explica, el robo se produjo en la zona de la avenida Albert Einstein, en un área residencial de la localidad aljarafeña. Los autores lograron acceder al interior del aparcamiento de la comunidad de propietarios donde se encontraba estacionada la bicicleta antes de llevársela.

Como nos cuenta Emilio, el autor o autores de los hechos, rompieron el candado de otra bicicleta negra que estaba estacionada al lado de la suya, que es propiedad de una vecina, pero finalmente la dejaron allí. Como sospecha este vecino, esta bicicleta está con las ruedas desinfladas, lo que les impediría salir rodando de allí.

Llamamiento a través de las redes

El propietario ha decidido hacer pública la sustracción con la esperanza de que alguien pueda reconocerla o alertar sobre su posible venta en plataformas de segunda mano.

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Emilio nos explica que es aficionado al ciclismo y que con asiduidad practica este deporte para llevar una vida saludable.

Este vecino compró la bicicleta hace ya unos años, en 2021, y su precio supera los seiscientos euros.

Una bicicleta fácilmente reconocible

La bicicleta sustraída es una Orbea MX 40, un modelo de montaña que destaca por su color rojo intenso y por las letras negras de la marca y el modelo, unos rasgos que, según su dueño, pueden facilitar su identificación.

El afectado ha pedido que cualquier persona que la vea circulando por la zona, aparcada en algún punto del Aljarafe o anunciada en portales de compraventa contacte con él de forma inmediata.

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Asimismo, ha solicitado la máxima difusión posible entre los vecinos de Mairena del Aljarafe y de los municipios cercanos para ampliar el alcance de la búsqueda.

Contacto para aportar información

El propietario ya ha denunciado los hechos y además ha habilitado un número de teléfono para recibir cualquier pista relacionada con la bicicleta robada. Las personas que dispongan de información pueden ponerse en contacto a través de WhatsApp en el número 657 18 42 92.

El vecino ha agradecido de antemano la colaboración ciudadana y la ayuda que puedan prestar tanto particulares como colectivos vecinales para intentar recuperar el vehículo cuanto antes.