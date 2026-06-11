Mabel Cupet Sevilla, 11 JUN 2026 - 15:43h.

María Benítez, una joven de 29 años de Chiclana, ha iniciado una búsqueda para recuperar la joya que perdió el pasado martes

El video de la pedida se hizo viral el año pasado durante la celebración de la romería del Rocío

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María Benítez, una joven de 29 años de Chiclana, lleva varios días buscando el anillo de compromiso con el que su pareja le pidió matrimonio durante la Romería del Rocío de 2025, una escena que fue grabada y acabó haciéndose viral en redes sociales.

La joya desapareció el pasado martes en la playa de La Barrosa y, aunque apenas tiene valor económico, su propietaria no pierde la esperanza de recuperarla.

La joven perdió la joya el pasado martes 9 de junio mientras pasaba unas horas en la conocida playa de Chiclana. Aunque el anillo apenas tiene valor económico, para ella representa mucho más que una simple pieza de plata, fue el símbolo de una promesa de futuro y uno de los recuerdos más especiales de su relación.

Una pérdida de la que no se explica el origen

Según relata María, al llegar a la playa decidió guardarse el anillo en el bolso antes de entrar al agua para evitar perderlo en el mar.

Tras darse un baño, recogió sus pertenencias y abandonó la playa con total normalidad. Sin embargo, no fue hasta que llegó a su lugar de trabajo cuando se dio cuenta de que el anillo había desaparecido.

Desde entonces intenta reconstruir mentalmente cada uno de sus movimientos para averiguar qué pudo ocurrir.

"No sé si se cayó cuando saqué las llaves del coche del bolso o mientras recogía las cosas en la arena", explica. La incertidumbre sobre el momento exacto en el que se perdió complica aún más la búsqueda.

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Una joya con mucho valor sentimental

El anillo fue un regalo de su futuro marido durante la celebración de la Romería del Rocío del pasado año. Concretamente, el 7 de junio de 2025, una fecha que ambos recuerdan con especial cariño porque fue el momento en el que sellaron su compromiso y comenzaron a preparar su boda.

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Aquel instante quedó grabado en vídeo por varias personas que se encontraban en la romería y las imágenes terminaron haciéndose virales en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron la emotiva pedida de mano. Precisamente por eso, María reconoce que el anillo representa mucho más que una simple joya: es el recuerdo tangible de uno de los días más felices de su vida.

Por eso, aunque se trata de una pieza de plata sin un elevado valor material, María insiste en que lo importante no es el precio. "No vale mucho dinero, pero para mí tiene un valor sentimental enorme", asegura.

Su pareja ha intentado quitar hierro al asunto y le ha propuesto comprarle otro, pero ella lo tiene claro: "No quiero otro. Quiero ese".

Llamamiento a quien pueda haberlo encontrado

Desde que descubrió la pérdida, María no ha dejado de buscar. Ha recorrido la zona donde estuvo en la playa, donde tenía aparcado el coche, en la esquina de la calle Rompeolas y calle Sirena de la urbanización las arenas, preguntando a otras personas, ha difundido mensajes en redes sociales y también se ha puesto en contacto con la Policía Local y con el servicio de objetos perdidos para tratar de localizar la joya.

Por el momento no ha tenido noticias, pero mantiene la esperanza de que alguien lo haya encontrado y decida devolverlo.

Mientras tanto, su historia se ha convertido en un llamamiento a la solidaridad de quienes frecuentan La Barrosa. Porque, en ocasiones, los objetos más valiosos no son los más caros, sino aquellos que guardan los recuerdos más importantes de una vida.