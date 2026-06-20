Mabel Cupet Sevilla, 20 JUN 2026 - 20:41h.

El nuevo sistema forma parte del plan de refuerzo de playas, dotado con 2,8 millones de euros, que incluye más vigilancia, nuevas torres y la modernización de la megafonía

El Ayuntamiento apuesta por la tecnología y el refuerzo de medios para mejorar la seguridad y la gestión del litoral durante el verano

Compartir







El Ayuntamiento de Málaga pondrá en marcha este verano una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de anticipar la posible aparición de medusas en el litoral con varios días de antelación. El sistema, que se integra en el dispositivo municipal de playas, permitirá realizar predicciones con hasta cinco días de margen para mejorar la respuesta preventiva y reducir el impacto de estos episodios en los bañistas.

La nueva tecnología se incorporará dentro del plan de refuerzo de vigilancia, salvamento y mantenimiento del litoral malagueño, que contará con una inversión global de 2,8 millones de euros. El operativo se activa coincidiendo con la proximidad de la Noche de San Juan y el aumento progresivo de la afluencia de visitantes a las playas de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Científicos de la Universidad de Alicante desarrollan una boya capaz de ahuyentar a las medusas de las playas

Un verano con más control y vigilancia

Entre las principales novedades del dispositivo destaca la instalación de dos nuevas torres de vigilancia, que reforzarán el control visual de las zonas de baño y facilitarán la labor de los equipos de socorrismo. Estas infraestructuras se suman a los recursos ya existentes con el objetivo de mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

El Ayuntamiento también llevará a cabo la renovación integral del sistema de megafonía de las playas. Esta actuación permitirá actualizar los equipos de comunicación y mejorar la difusión de avisos en tiempo real, tanto para emergencias como para información general dirigida a los usuarios del litoral.

Inteligencia artificial contra las medusas

Uno de los elementos más destacados del operativo será el denominado plan anti-medusas, que incorporará herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para anticipar la presencia de estos organismos en distintos puntos de la costa malagueña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El sistema trabajará a partir de variables ambientales y registros históricos para estimar posibles concentraciones de medusas, lo que permitirá a los servicios municipales adelantarse a su llegada y adoptar medidas preventivas. Según el planteamiento del proyecto, esta información también se compartirá con los equipos de salvamento para mejorar la planificación diaria del servicio.

La finalidad es reducir al máximo el impacto de estos episodios en la temporada estival, especialmente durante los meses de mayor afluencia de bañistas, cuando el uso de las playas alcanza sus niveles más altos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tecnología y refuerzo de recursos humanos

Desde el Consistorio se enmarca esta iniciativa en una estrategia más amplia orientada a modernizar la gestión del litoral malagueño. El objetivo pasa por combinar el refuerzo de los recursos humanos con la incorporación de soluciones tecnológicas que permitan una gestión más eficiente y preventiva.

En este sentido, el Ayuntamiento defiende que la aplicación de inteligencia artificial a la predicción de fenómenos naturales como la llegada de medusas supone un paso adelante en la planificación de los servicios de playa, al facilitar la toma de decisiones con mayor antelación.

Un modelo de playas más preparado para el verano

Con este conjunto de actuaciones, Málaga busca consolidar un modelo de gestión del litoral adaptado a los retos que plantea la temporada estival, en la que el aumento de población en la costa exige una mayor coordinación de los servicios municipales.

La combinación de nuevas infraestructuras, modernización de sistemas de comunicación y herramientas basadas en datos forma parte de una estrategia que pretende mejorar tanto la seguridad como la experiencia de los usuarios en las playas de la ciudad.

El dispositivo permanecerá activo durante todo el verano y se irá ajustando en función de la evolución de la temporada y de las necesidades detectadas por los servicios municipales en el litoral malagueño.