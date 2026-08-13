Maitena Berrueco 13 AGO 2026 - 13:27h.

La familia de Gladys se aferra a que se han escuchado voces en el sótano y trabajan ellos mismos en la retirada de escombros

Terremoto en Colombia: aumentan los muertos a 265 y ya son 3.500 heridos, cuatro días después del potente seísmo

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BilbaoJohanna García y su familia se agarran con fuerza a cualquier resquicio de esperanza de poder encontrar con vida a su tía Gladys Vargas, desaparecida en Cali (Colombia), tras el devastador terremoto de 7,4 en la escala de Richter que sacudió el país el pasado lunes. Son conscientes de que el paso de las horas corre en su contra y que la falta de medios sobre el terreno dificulta las labores de encontrar supervivientes, pero "sabemos que hay gente con vida y guardamos la esperanza que ella esté dentro de esas personas que aún viven", asegura Johanna.

Este miércoles los familiares de Gladys que se han trasladado hasta el barrio de los Cámbulos, donde esta mujer residía en el apartamento 301 del edificio de apartamentos Vanesa, para retirar escombros con sus propias manos y ayudar en la búsqueda le trasladaban a Johanna que “se oían voces procedentes de la zona del sótano del bloque”, que ha quedado reducido a ruinas. Un rayo de esperanza en mitad de la tragedia, después de que “tres personas hayan sido rescatadas con vida del edificio colapsado”.

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Por el momento, de la tía de Johanna no hay ni rastro, aunque el vigilante del edificio que sobrevivió a la catástrofe dijo haberla visto entrar al bloque "minutos antes" de que este se viniera abajo. "Sabemos que está allí", relataba solo horas después su sobrina que reside en la capital vizcaína, pero "solo se ha encontrado su bolso".

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La predisposición de los voluntarios, que trabajan “guiados por la intuición pero sin nociones de rescate”, ayuda y suma a los trabajos de los rescatistas y las máquinas que ya operan en la zona, pero “que son insuficientes”, lamenta Johanna: “Hacen falta medios, herramientas”, clama desde Bilbao y recuerda que “es complicado retirar escombros cuando hablamos de todo un edificio que se ha venido abajo con sus vigas de cemento, etcétera”.

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"Mi familia sigue allí retirando escombros", explica Johanna este jueves desde la capital vizcaína que advierte de que, "aunque ya ha llegado también la brigada de rescate Los Tops de México", se necesitan "porras, pulidoras, martillos eléctricos y en general, todo lo que sirva para romper vigas".

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La ayuda de los vascos para los niños

El drama que vive Johanna, “impotente” a miles de kilómetros de su tierra, se repite entre otros muchos colombianos residentes en Euskadi. La necesidad de ayudar a sus compatriotas, aunque sea desde la distancia, ha llevado a la Asociación de Colombianos y Colombianas en el País Vasco-ASOCOLVAS, ha puesto en marcha una Mesa de Donaciones Solidarias para dar respuesta a la grave situación de emergencia provocada por el reciente terremoto que ha sacudido a Colombia.

Desde Asocolvas relatan cómo el terremoto, con epicentro en Choco, “ha golpeado con extrema dureza a familias que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad o desplazamiento”. De ahí que esta asociación se haya puesto manos a la obra para articular la solidaridad vasca con el objetivo de “proteger a los niños y niñas pertenecientes a familias de bajos recursos y en situación de desplazamiento que lo han perdido todo tras la catástrofe”. Todos los fondos recaudados durante esta campaña autonómica serán canalizados de forma directa e íntegra, sin intermediarios, hacia la Corporación Déjalo Ser, entidad que trabaja sobre el terreno en Colombia garantizando la asistencia básica, el acompañamiento integral y la protección de la infancia más vulnerable en medio de esta crisis.

Así se han empezado ya a desplegar puntos de información y donación presencial en Bilbao, Vitoria y San Sebastián, acompañados de vías de aportación telemática (Bizum solidario y cuenta bancaria de la asociación habilitada exclusivamente para la emergencia). Número de cuenta: ES80 2100 1550 2602 0083 1807 - CaixaBank Entidad: asociación de colombianos en el País Vasco.