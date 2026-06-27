Mabel Cupet 27 JUN 2026 - 18:30h.

La iniciativa permitirá visitar espacios emblemáticos entre las 21.00 y las 00.00 horas durante diez fines de semana consecutivos

Catas, talleres, danza y experiencias sensoriales convertirán los museos en escenarios únicos para disfrutar de las noches estivales

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Cuando cae el sol y las temperaturas empiezan a dar una tregua, Córdoba propone una nueva forma de acercarse a su patrimonio. Hasta el próximo 29 de agosto, los museos municipales abrirán sus puertas en horario nocturno y de manera gratuita, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de descubrir algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad bajo una perspectiva diferente.

La iniciativa, impulsada por las delegaciones de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, se desarrollará los jueves, viernes y sábados durante diez fines de semana consecutivos, entre las 21.00 y las 00.00 horas, ampliando así la oferta cultural y turística de la capital durante los meses de verano.

Un paseo nocturno por la historia de Córdoba

Los visitantes podrán recorrer gratuitamente algunos de los principales espacios patrimoniales de la ciudad, entre ellos el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro, el Museo Taurino, los Baños del Alcázar Califal y la Puerta del Puente.

A esta propuesta se suma también el Templo Romano, que contará con actividades especiales programadas a las 21.30 y 22.30 horas para acercar al público a uno de los vestigios arqueológicos más representativos de la Córdoba romana.

Según explicó la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, el objetivo es "dinamizar el patrimonio y los espacios culturales, impulsar los museos y fomentar las visitas", al tiempo que se amplía la oferta de ocio nocturno de la ciudad y se genera actividad económica en el sector de la restauración.

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Mucho más que una visita a un museo

La propuesta no se limitará a abrir las puertas de los espacios culturales. Cada uno de ellos contará con actividades complementarias diseñadas para transformar la visita en una experiencia inmersiva.

Talleres creativos, experiencias relacionadas con los aromas, catas de aceite y vino, además de propuestas vinculadas al baile y las sensaciones, formarán parte de una programación dirigida a públicos de todas las edades.

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La intención es que las familias encuentren una alternativa diferente para las noches estivales, combinando cultura, entretenimiento y patrimonio en escenarios cargados de historia.

"Queremos que las personas visiten y disfruten de la noche cordobesa de una manera distinta", destacó Albás, quien subrayó que se trata de una iniciativa largamente demandada por el sector turístico de la ciudad.

Convertir el calor en una oportunidad

Desde la Delegación de Turismo, Marián Aguilar destacó que una de las principales dificultades de Córdoba durante el verano es precisamente la reducción de actividad en las horas centrales del día debido a las altas temperaturas.

Por ello, consideró que la apertura nocturna de los museos representa una oportunidad para transformar esa aparente debilidad en una fortaleza, aprovechando el atractivo que adquiere la ciudad cuando cae la noche.

La responsable municipal recordó además que esta iniciativa se suma a otras apuestas culturales impulsadas en los últimos años, como los festivales de verano o los espectáculos de luz y sonido del Alcázar.

Patrimonio, cultura y noches de verano

La propuesta adquiere además un significado especial en una ciudad que presume de ser la única del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Con esta apertura extraordinaria, Córdoba busca que su patrimonio no solo se contemple, sino que también se viva. Y qué mejor momento para hacerlo que durante las noches de verano, cuando la ciudad histórica se ilumina, las calles recuperan su bullicio y los monumentos muestran una belleza distinta.

Este verano, Córdoba invita a cambiar las prisas del día por la calma de la noche y a descubrir que la historia también puede disfrutarse a la luz de la luna.