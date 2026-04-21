Los museos de Tenerife se dan un plazo de tres meses para decidir si permiten de forma definitiva el acceso con mascotas a sus centros

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España es un país perruno o gatuno, según las preferencias de sus propietarios. Con más de 16 millones de estas mascotas, ocupamos el segundo lugar en Europa, solo por detrás de Alemania. Tanto amor por nuestros animales hace que muchos hagan planes contando siempre con su compañía, algo que no siempre es posible como es el caso de los museos. Al menos hasta ahora ya que una reciente iniciativa en Tenerife permitirá la entrada a sus museos de perros, gatos y hurones para que sus dueños puedan disfrutar conjuntamente de una visita cultural.

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Los grandes museos vetan el acceso a las mascotas

En los grandes museos nacionales españoles —Museo del Prado, Museo Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza— no está permitido el acceso de perros, gatos, hurones ni otras mascotas, salvo en el caso de perros de asistencia, que sí pueden entrar por ley. Esta prohibición forma parte de las normas internas de conservación y seguridad de las colecciones, una práctica habitual en los museos estatales.

Por eso, la iniciativa de la Junta Rectora los museos de Tenerife supone un paso adelante en esta tendencia de normalizar en los espacios público culturales lo que es normal a nivel de calle. Sus responsables han abierto un periodo de consulta pública hasta mediados de mayo (en el que todavía no podrán entrar los animales), a partir del cual, y si se aprueba la iniciativa, se abriría otro de prueba de tres meses en espacios concretos del Museo Arqueológico de Tenerife, el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife y las sedes de Casa Lercaro y Casa de Carta del Museo de Historia y Antropología en el que solo se permitirá el acceso de perros, aunque la Ley contempla también gatos, hurones y otros animales de compañía incluidos en su artículo 3.a. La ampliación a otras especies dependerá de los resultados de esta prueba.

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El organismo fija además un cupo máximo de animales por planta y por museo, inicialmente limitado a dos animales convivientes por persona. También se excluye de esta regulación el acceso de animales en actividades promovidas por el propio OAMC —como programas educativos, exposiciones, investigaciones o actuaciones técnicas—, que requerirán evaluaciones de riesgo y protocolos sanitarios específicos.

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¿Cómo sería el acceso de las mascotas a los museos de Tenerife?

Una vez superado el periodo de pruebas y si se adopta este cambio, el organismo ha elaborado una normativa general de acceso, que será difundida de forma accesible a todos los visitantes en la que se detallan los requisitos y obligaciones para quienes acudan con animales de compañía. Entre las principales normas destacan:

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Animales permitidos y no permitidos

Permitidos: perros, gatos, hurones y otros animales de compañía definidos en la Ley.

perros, gatos, hurones y otros animales de compañía definidos en la Ley. No permitidos: animales incluidos en el Listado Positivo por criterios de peligrosidad o conservación de fauna silvestre amenazada.

animales incluidos en el Listado Positivo por criterios de peligrosidad o conservación de fauna silvestre amenazada. Condiciones de acceso

Los animales no podrán estar sueltos en ningún momento y deberán ir sujetos mediante correa, arnés, bozal o transportín, según su especie y tamaño.

en ningún momento y deberán ir sujetos mediante correa, arnés, bozal o transportín, según su especie y tamaño. La persona responsable deberá supervisar permanentemente al animal.

Se aplicará un cupo máximo por sala o museo .

. Los perros de asistencia y los pertenecientes a Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acceder sin restricciones y no computarán en los cupos.

y los pertenecientes a Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acceder sin restricciones y no computarán en los cupos. Áreas permitidas y restringidas

Permitidas: zonas señalizadas, patios, áreas al aire libre y espacios no prohibidos expresamente.

zonas señalizadas, patios, áreas al aire libre y espacios no prohibidos expresamente. Restringidas: áreas cerradas de atención al público, oficinas, zonas de preparación de alimentos, baños y cualquier espacio que el museo determine por razones de seguridad o conservación.

áreas cerradas de atención al público, oficinas, zonas de preparación de alimentos, baños y cualquier espacio que el museo determine por razones de seguridad o conservación. Normas de conducta

El responsable deberá evitar que el animal moleste a otros visitantes, especialmente menores o personas mayores.

No se permitirá que los animales depositen excrementos u orines; en caso de que ocurra, el responsable deberá limpiarlo siguiendo las indicaciones del personal.

Se deberán evitar comportamientos agresivos o que puedan dañar bienes expuestos o instalaciones.

Cualquier incidencia podrá derivar en la expulsión del visitante y la obligación de asumir los daños causados.

Museos españoles con facilidades para las mascotas

La iniciativa de Museos de Tenerife se suma a experiencias ya implantadas en otros centros culturales del país. El Museo de Historia de Madrid permite la entrada de mascotas bajo supervisión de sus dueños, especialmente en patios y zonas exteriores. En el Museo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria, los perros pequeños pueden acceder en transportín. El Museo del Bonsái de Marbella admite mascotas en sus recorridos al aire libre, mientras que el Museo de la Evolución Humana de Burgos no permite animales en el interior, pero sí en sus jardines. En Barcelona, la explanada del MACBA se ha convertido en un punto habitual de encuentro para dueños y perros, aunque el museo no permite su acceso al interior.