Iván Sevilla 27 JUN 2026 - 18:42h.

La enfermera del Hospital Regional de Málaga admite que venció su "vergüenza y nervios al ver la ilusión que tenían" para que cantase

"Siento una satisfacción enorme al ver que con mi música les ayudo cuando lo están pasando mal o están tristes", admite Irene Aguilar

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MálagaLos pacientes de salud mental del Hospital Regional de Málaga pueden sentirse afortunados de ser atendidos por Irene, la enfermera que les anima cantando versiones de populares temas con una "muy bonita voz", como le dicen.

Aunque lo suyo no es musicoterapia como tal, la sanitaria malagueña les transmite alegría y emoción con sus canciones. Les alivia y ameniza la estancia hospitalaria, igual que lo hizo un concierto en el CHUO en una iniciativa distinta, pero de misma esencia.

Informativos Telecinco pudo hablar con la joven que hace unas semanas se volvió viral en Instagram. Fue gracias a la canción 'El sol no regresa' de La Quinta Estación que interpretó en el centro hospitalario donde trabaja.

El día que publicó ese vídeo que acumuló muchísimas visualizaciones reconocía: "Qué bonito es poder hacer felices a los demás haciendo lo que más me gusta. Ver sus caras sonriendo, dando palmas y pidiéndome otra y otra... me hace sentir tan plena".

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Ahora, Irene Aguilar nos ha explicado por qué les canta: "Estamos mucho tiempo con ellos y esto me permite poder cantarles como una forma más para que se distraigan, sobre todo cuando ves que lo están pasando mal o están tristes y con mi música les ayudo".

"Lo hago porque me llena el corazón y siento una satisfacción enorme. Siempre serán mi público favorito porque son los que más lo necesitan", nos admite la incipiente artista de 33 años.

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"Me atreví, aunque me daba vergüenza y me pusiera nerviosa"

Esta enfermera de Málaga rememora que lleva cantando "toda la vida, desde muy pequeñita". "Pero como siempre delante de la gente me ha dado vergüenza, solo cantaba a escondidas en mi cuarto o frente a mis personas más allegadas, nunca en público", nos confiesa.

"Cursé la carrera de enfermería y después me fui a Alemania a vivir cinco años. Cuando volví aquí a Málaga, me ofrecieron un contrato en el Hospital de Día Oncológico, donde administramos la quimioterapia a los pacientes", nos matiza.

Allí fue donde los pacientes la pudieron escuchar por primera vez: "Estábamos todos en una misma habitación y yo siempre iba realizando mi trabajo mientras canturreaba".

"Hasta que un día me dijeron que cantaba muy bien y que a ver cuándo les cantaba algo", nos asegura. Irene Aguilar se lo pensó y decidió lanzarse: "Al final, de verles las caras de ilusión que tenían y después de tantas horas estando allí me atreví".

"Aunque me daba vergüenza y me pusiera nerviosa...", nos desvela riéndose antes de detallarnos que las reacciones de quienes la escucharon fueron muy positivas: "Recibí un feedback tan bonito que empecé a cantarles más días".

"Me encantaría tener la música como trabajo", nos admite

Después de quitarse "ese miedo" a cantar en público y que impedía a la gente disfrutar de su talentosa voz, tanto sus compañeras de trabajo como algunos pacientes que atendía la estuvieron grabando mientras actuaba.

Varios de esos vídeos los publicó (y sigue publicando) tanto en su cuenta de Instagram como en la de TikTok. Ella se define como "la enfermera que canta y los males espanta". Así une sus dos pasiones.

Irene Aguilar aprovecha "cualquier hueco" que tiene en su jornada laboral para deleitar a sus pacientes con canciones en inglés como la mítica 'Happy' o el tema 'Nana triste' en español.

"Me parece muy bonito que se me haya abierto esta oportunidad de que más gente me conozca a través de mi profesión", califica la sanitaria, que nos señala que le "encantaría tener la música como trabajo".

"Ahora estoy en un coro góspel y también he cantado en alguna boda o algún bar, pero para mí sigue siendo un hobby de momento. Eso sí, me gustaría dedicarme a ello, aparte de la enfermería aunque no querría dejarla", nos asegura.