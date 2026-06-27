Redacción Andalucía Agencia EFE 27 JUN 2026 - 19:31h.

Los participantes en la marcha han tomado Málaga bajo el lema 'Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos'

Entre los mensajes exhibidos se podía leer "primero los barrios", vivir sin hogar no se puede soportar" o "se alquila tourists only"

Compartir







MálagaLa crisis de la vivienda ha vuelto a protagonizar una manifestación con miles de personas este 27 de junio que ha recorrido Málaga para reivindicar que "sin alquiler asequible, vivir es imposible".

Eso se podía leer en uno de los carteles exhibidos por los protestantes frente a un problema "sin precedentes" en nuestro país y que, paradójicamente, mantiene a 3,8 millones de hogares sin uso.

Bajo el lema 'Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos', numerosas personas han reclamado soluciones ante la subida de precios de los años anteriores y han pedido que también suban los sueldos.

Las pancartas contra la especulación inmobiliaria y la masificación turística han sido mayoritarios entre la gente que ha marchado, unos 4.500 vecinos, según cálculos de la Policía Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ejemplo, en alguno se podía leer: "Casas para vivir, no para especular". O jugaba con la realidad que se encuentran cuando desean alquilar un piso para larga estancia: "Se alquila tourists only".

"Vivir sin hogar no se puede soportar", recordaba una manifestante exhibiendo su mensaje en alto, mientras una gran tela sostenida por numerosas personas reivindicaba que "primero los barrios", antes que el turismo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Movilizaciones frente "a la crisis habitacional"

Sin incidentes, los que han asistido a la protesta han exigido que se aplique bien la Ley de la Vivienda, además de medidas contra los desahucios y una regulación real frente al avance de los pisos turísticos y los fondos buitre.

Una de las portavoces del colectivo que han convocado la manifestación, 'Málaga para vivir', Lula Amir, ha indicado a que esta concentración es la cuarta que realizan y forma parte de una serie de movilizaciones que se están realizando en todo el país "frente a la crisis habitacional".

Amir ha avanzado que van a seguir luchando por una vivienda digna y ha subrayado que esta manifestación es solo el camino a una huelga general.

El coordinador de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero ha expresado que se vuelve a demostrar que no van a parar hasta que se resuelva el problema de la vivienda en España.

"Esta manifestación es prueba de que la lucha por la vivienda es la lucha de la democracia en nuestro tiempo, porque el derecho a la vivienda es hablar de un país para todos y no solo para especuladores", ha precisado.

Que el Gobierno andaluz "deje de trabajar para el sector inmobiliario"

Valero ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de trabajar para el sector inmobiliario y que aplique la Ley de Vivienda. Que deje de trabajar para que especulen unos pocos y que proteja a las familias trabajadoras andaluzas".

"Y también queremos que el Congreso vuelva a llevar ese decreto antidesahucio", ha concluido. Por su lado, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado el "fracaso absoluto" del Gobierno de Sánchez ante esta crisis.

Ha criticado sus políticas fallidas para abordar la situación, por lo que ha tachado de "cinismo" que los partidos de izquierda se manifiesten hoy contra sí mismos.

El dirigente popular ha afirmado que existe un problema real "que requiere de la implicación de todas las administraciones", si bien ha lamentado que la respuesta del Gobierno "es claramente insuficiente".