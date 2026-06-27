Mabel Cupet Sevilla, 27 JUN 2026 - 06:00h.

El creador de contenido asistió a un concierto de Manuel Carrasco en La Cartuja y critica la obligación de ir con un único acompañante en zona adaptada

Tovar señala que debe elegirse entre ver el escenario o compartir la experiencia con familiares y amigos

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El creador de contenido y activista en materia de accesibilidad Pablo Tovar ha denunciado en sus redes sociales las limitaciones que, a su juicio, siguen afectando a las personas usuarias de silla de ruedas en grandes eventos musicales.

Tovar, que acudió el pasado 14 de junio de 2026 al concierto de Manuel Carrasco celebrado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, explicó que las personas con movilidad reducida únicamente pueden acceder a la zona adaptada acompañadas de una sola persona.

Ver el escenario o compartir experiencia

En su testimonio publicado en redes sociales, Tovar señaló que esta normativa obliga a una decisión que no se plantea al resto del público: “Las personas que van en silla de ruedas a un concierto solo pueden ir con un acompañante a la zona de movilidad reducida”.

Según explica, esta limitación le llevó a elegir entre dos opciones: “podía ir a la zona de movilidad reducida y poder ver el escenario o quedarme en pista para disfrutar del concierto con mi gente”.

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En este sentido, lamenta que la accesibilidad no siempre contemple la dimensión social del evento, ya que no permite a estas personas compartir la experiencia con varios familiares o amigos en igualdad de condiciones.

Reivindicación de una accesibilidad más inclusiva

Tovar reconoce los avances en materia de accesibilidad en recintos y estadios, donde ya existen espacios reservados para personas con movilidad reducida. Sin embargo, considera que aún quedan aspectos por mejorar.

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“Creo que debería existir alguna opción para que las personas que tenemos movilidad reducida podamos disfrutar de un concierto acompañados de familiares o amigos sin renunciar a poder ver el espectáculo”, expone en su mensaje.

Como conclusión, el creador de contenido resume su reflexión señalando que “la accesibilidad no solo consiste en poder ver el concierto, sino también poder compartir la experiencia con los nuestros, como el resto de personas”. Añade además que en esta ocasión optó por priorizar la compañía frente a la visibilidad del escenario.

Un accidente que cambió su vida

Un accidente de tráfico ocurrido en junio de 2008, con tan solo 21 años, cambió por completo la vida de Pablo Tovar. Por aquellos momentos estudiaba Administración y Dirección de Empresas, y el accidente le provocó una paraplejia, obligándole desde entonces a utilizar silla de ruedas para su movilidad.

A partir de esa experiencia, asegura que pudo finalizar sus estudios de licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, además de desarrollar una carrera deportiva en la que llegó a proclamarse campeón de España de esquí alpino. Con el tiempo, decidió orientar su formación hacia la psicología, cursando el grado en Psicología y especializándose posteriormente con un Máster en Psicología General Sanitaria con el objetivo de ayudar a otras personas.

Las redes sociales un papel clave

Pablo Tovar se dio a conocer principalmente a raíz de su historia de superación tras el accidente de tráfico. A partir de esa experiencia, comenzó a compartir su día a día y su proceso de adaptación, lo que le ha otorgado visibilidad tanto en medios de comunicación como, especialmente, en redes sociales.

Su forma de comunicar, centrada en la discapacidad, la accesibilidad y la inclusión, conecta con una amplia audiencia lo que ha consolidado su perfil como divulgador.

Con el tiempo, esa exposición inicial se convirtió en una actividad más profesional, y actualmente ejerce como conferenciante, creador de contenido y referente en materia de accesibilidad.