Iván Sevilla 28 JUN 2026 - 20:40h.

Raúl, conocido pescador y divulgador onubense, alertó sobre la presencia del animal con glándulas venenosas

"A mí me picó uno de estos en La Antilla y creí que perdía el pie del dolor que me entró", admite un bañista del pez araña

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HuelvaEl pez araña, del que ya hemos hablado en años anteriores por su dolorosa picadura, vuelve a estar presente un verano más en la orilla de playas españolas por las que se anda, como las de la costa de Huelva.

En un 2026 en el que igualmente han alertado del riesgo de la bacteria 'Vibrio', el también conocido como pez escorpión se suele ocultar o esconder debajo de la arena junto al mar.

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"Cuidado donde pisas", advirtió a principios de junio el conocido creador de contenido y pescador Raúl, un onubense que divulga en sus redes sociales, con miles de seguidores que comentaron su vídeo sobre el animal marino.

Casi cubierto por completo, el pez araña aparece camuflado en una zona por la que suelen pasear bañistas. Con cuerpo alargado y dos aletas dorsales desiguales, sus radios negros de la primera están unidos a unas glándulas venenosas.

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Así lo explican desde el Canal Mar Menor, pues esta especie suele habitar aguas del Mediterráneo, ya que se extiende desde Noruega hasta Marruecos, pasando por las Islas Canarias.

Algunos lucen estrías oblicuas azules y amarillas en sus flancos e incluso pueden tener manchas oscuras en el dorso o puntos de igual tono en la cabeza. Si se pisa con el pie, puede causar lesiones muy dolorosas.

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"Creí que perdía el pie del dolor", admite un afectado

La talla media del pez araña es de 30 a 35 centímetros y vive en fondos fangosos o arenosos. Precisamente por esto último se queda enterrado en las orillas de playas, donde le llega agua por las olas del mar.

Es frecuente en espacios poco profundos y su presencia en los meses de verano aumenta. De ahí que los usuarios que acuden a refrescarse a la costa deben mirar bien por dónde pisan al caminar descalzos.

"A mi me picó un pez araña de estos una vez en La Antilla y creí que perdía el pie del dolor que me entró", admitió un bañista afectado en la red social X. Otros usuarios de Instagram reconocieron haber sufrido episodios similares.

"Yo lo pisé, fantástica experiencia", expresa con ironía uno, mientras otro asegura que fue "inolvidable". "Estuve en la Cruz Roja y me tuvieron que sacar lo que pudieron del veneno con una aguja y después el pie al agua caliente", recuerda una afectada.

Aconsejan "calor" porque "desnaturaliza el veneno"

Justo varias personas aconsejan también que "si le pincha a alguien" debe recurrir al "calor" como primer remedio, ya que "desnaturaliza el veneno" que inyecta el pescado en la zona del cuerpo.

Sobre la temperatura, lo ideal es que el recipiente con agua esté "lo suficientemente caliente para no quemarse". La sustancia que utiliza como mecanismo de defensa ante depredadores puede provocar inflamación e incluso fiebre.

A pesar de que esté muerto incluso, hay que hacer mucho cuidado con esto del pez escorpión que se alimenta de peces, crustáceos y moluscos cefalópodos.

Para evitar las picaduras sin darse cuenta al ir por la arena, un elemento de protección es usar escarpines o chanclas. "El mayor pánico de mi vida", reconoce Victoria acerca de su experiencia con el animal.

"Se me quedaba dormida la pierna", dice otra afectada

"Tuve que ir al puesto de la Cruz Roja y me tuvieron que envolver el pie en amoniaco, pero el dolor duró toda la tarde y se me quedaba dormida la pierna a causa del veneno. Desde entonces no ando descalza por la playa", dice otra afectada.

Sebastián, por su parte, describe que el dolor "se siente como el corte muy profundo de un vidrio". "Lo pisé con 12 años, pensé que tenían que amputarme el dedo", recuerda otro usuario en la red social Instagram.

Entre tanto sufrimiento, Amaia asegura que el pez araña es también un manjar de la gastronomía: "Fileteado empanado con ajo y perejil, con tomate frito, es una delicia aquí en Donosti". Aunque igualmente se cocina y sirve en Andalucía.