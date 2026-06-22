Mabel Cupet Sevilla, 22 JUN 2026 - 07:29h.

El sistema, instalado como experiencia piloto en la playa, permite controlar el consumo de agua y recopilar datos para mejorar la gestión de los recursos hídricos

La iniciativa ha generado críticas entre usuarios y vecinos por tratarse de un servicio de pago

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La búsqueda de nuevas fórmulas para gestionar el consumo de agua en los espacios públicos ha situado a Matalascañas en el centro de la conversación este verano. La localidad costera onubense ha estrenado una ducha inteligente de pago que, lejos de pasar desapercibida, ha provocado un intenso debate entre residentes, turistas y usuarios de redes sociales.

La instalación forma parte de un proyecto piloto impulsado para incorporar tecnología al mobiliario urbano de la playa. Para utilizarla es necesario realizar un pago previo, una característica que ha llamado especialmente la atención de quienes visitan habitualmente el litoral y que ha generado numerosas reacciones desde que comenzó a funcionar. La máquina además no admite cambio.

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El sistema incorpora herramientas tecnológicas destinadas a recopilar información sobre el uso de la instalación. Entre otras funciones, permite registrar el número de servicios realizados, controlar el consumo de agua y generar datos que puedan ayudar a optimizar la gestión de este recurso.

Una apuesta por la digitalización

Los promotores de la iniciativa defienden que el proyecto busca adaptar los servicios de playa a los nuevos retos relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia. La información obtenida durante el periodo de pruebas permitirá analizar los hábitos de uso de los bañistas y valorar posibles mejoras en el funcionamiento de la instalación.

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La experiencia también pretende servir como laboratorio para futuras aplicaciones tecnológicas en espacios públicos. La intención es comprobar cómo responden los usuarios ante este tipo de servicios y evaluar si herramientas similares podrían implantarse en otros puntos del litoral.

Sus impulsores consideran que este modelo puede contribuir a modernizar determinados equipamientos y mejorar la gestión de los recursos disponibles, especialmente en un contexto marcado por la preocupación creciente por la escasez de agua.

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El origen de la polémica

Sin embargo, los argumentos relacionados con la innovación no han evitado que la instalación haya generado una importante controversia. Desde los primeros días de funcionamiento, numerosos usuarios han expresado su desacuerdo con el hecho de tener que pagar por utilizar una ducha en la playa. “Si no son los parquímetros son las duchas, la cuestión es sacar dinero de donde sea”, “lo siguiente será cobrarte por entrar a la playa” son algunos de los comentarios.

Las críticas se han intensificado además por el funcionamiento del sistema. Algunos usuarios han cuestionado que no se contemple la devolución del importe introducido en determinados supuestos, una circunstancia que ha sido objeto de comentarios y quejas en distintas plataformas digitales.

Las redes sociales han amplificado la discusión. Las opiniones sobre la ducha acumulan miles de visualizaciones. Mientras algunos consideran que la medida responde a la necesidad de fomentar un uso responsable del agua, otros la interpretan como una limitación innecesaria para un servicio tradicionalmente asociado al disfrute gratuito de las playas.

Opiniones enfrentadas

La polémica refleja dos visiones diferentes sobre la gestión de los servicios públicos. Por un lado, están quienes defienden que la situación hídrica actual obliga a buscar fórmulas que permitan reducir consumos y evitar desperdicios. Desde esta perspectiva, la tecnología aparece como una herramienta útil para racionalizar el uso de recursos cada vez más escasos.

Por otro lado, numerosos usuarios consideran que la sostenibilidad no debería traducirse en la implantación de sistemas de pago para acceder a determinados servicios básicos en las zonas de baño. Algunos visitantes sostienen que medidas de este tipo pueden afectar a la imagen turística del destino y generar rechazo entre quienes eligen Matalascañas para pasar sus vacaciones.

Una prueba abierta a la opinión de los usuarios

Por el momento, la instalación continúa funcionando como experiencia piloto. Durante las próximas semanas, los visitantes podrán conocer de primera mano el sistema y trasladar sus valoraciones sobre su utilidad y funcionamiento.

Los responsables del proyecto han señalado que estas opiniones serán tenidas en cuenta para perfeccionar la propuesta y determinar su futuro. El objetivo es recopilar información tanto técnica como social antes de decidir si la iniciativa continúa desarrollándose o si requiere modificaciones.

Un verano marcado por los debates

La discusión en torno a la ducha llega además en un verano especialmente intenso para Matalascañas, donde otros asuntos relacionados con la gestión de los servicios públicos, como es la zona azul, ya habían generado controversia entre residentes y visitantes.

La nueva ducha ha logrado algo poco habitual para un elemento del mobiliario urbano, convertirse en protagonista de conversaciones, comentarios y debates dentro y fuera de la localidad. A la espera de conocer los resultados de la prueba piloto, la ducha de pago ya se ha consolidado como uno de los asuntos más comentados de la temporada estival en la zona.