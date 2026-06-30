Iván Sevilla 30 JUN 2026 - 05:30h.

La especial despedida a tres maestros jubilados del IES Santa Isabel de Hungría en Jerez: "Os echaremos de menos"

"Entre los tres suman más de 100 años de docencia y dejan un legado asombroso. Se van por la puerta grande", apuntaron desde el instituto

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CádizEn el emotivo adiós a tres maestros que se jubilan de un instituto de la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) fueron protagonistas precisamente dos exprofesores, Mario Benicio e Ignacio Pérez, que les cantaron en vivo.

El arte de la música, un pasillo de honor con aplausos y los regalos hicieron especial la despedida, que nos recuerda a otras similares. Como la que vivió Leonor en Alicante o también la que disfrutó 'Xaime' en Santiago.

Desde el IES Santa Isabel de Hungría publicaron un vídeo resumen de los momentos más importantes que hubo en el acto que sirvió para homenajear el trabajo de los docentes en todo este tiempo atrás.

"Hay adioses que dejan un vacío imposible de llenar y el del viernes fue, sin duda, uno de ellos", reconocieron en unas bonitas palabras dedicadas a Javier Calvo de Mora, Manuel del Valle y Paco Antonio García Romero.

"Entre los tres suman más de 100 años de docencia", resaltaron

"Se nos jubila una parte fundamental de nuestra historia. Cierran su etapa por la puerta grande, dejando tras de sí un legado asombroso: entre los tres suman más de 100 años de docencia", destacaron desde el centro educativo.

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Bajo los títulos "el fin de una era" y "tres maestros, un siglo de huella", el IES Santa Isabel de Hungría quiso despedir públicamente a los profesores que recibieron con alegría el cariño de compañeros y alumnos el 19 de junio.

Aquel día dejaron las aulas para ponerse a vivir a partir de ahora su jubilación después de "años de tizas, programaciones y guardias, pero sobre todo, de vidas transformadas".

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"Es imposible calcular a cuántas generaciones de jóvenes han guiado, motivado y visto crecer en nuestros pasillos", recordó el centro educativo de secundaria antes de hablar de cada uno de los tres maestros.

Javier, Manuel y Paco, "tres pilares, tres pasiones"

El instituto de bachillerato cree que "cada uno, desde su departamento y con su estilo propio, ha moldeado el carácter del centro". Como "tres pilares unidos a tres pasiones", han compartido trayectoria laboral en su materia.

Javier Calvo estaba especializado en Educación Física y era "el alma del movimiento" que, además de enseñar "las reglas del deporte", ha mostrado "el valor del trabajo en equipo, del esfuerzo y del juego limpio".

"Su energía en las pistas y su capacidad para contagiar vitalidad se van a echar mucho de menos", piensan desde el IES Santa Isabel de Hungría sobre lo que aportaba a los estudiantes durante sus clases.

Por su parte, Manuel del Valle impartía Dibujo: "El hombre que enseñó a mirar el mundo con otros ojos. Manuel ha llenado las aulas de perspectiva, color y creatividad. Con su particular humor, ha ayudado a cientos de alumnos".

Especialmente, les permitió "encontrar su propia voz artística, demostrando que el arte es libertad", argumentó acerca de la labor desempeñada por el docente en su asignatura.

"Os echaremos de menos", admiten desde el instituto

El último en recibir los halagos del centro educativo fue Paco Antonio, aunque no especificaron qué materia daba a los alumnos jerezanos. Solo destacaron algunas de sus cualidades: "Sabiduría, templanza y entrega absoluta".

"Representa la vocación en su estado más puro. Su compromiso con el aprendizaje y su compañerismo impecable han sido un faro y un ejemplo constante para todo el claustro", admitieron.

Para finalizar el texto de despedida a estos tres docentes, con un "os echaremos de menos" evidenciaron y reiteraron la huella que dejan después de muchos años de trabajo.

Aparte de recibir obsequios como unas macetas y un libro cada uno, los ya jubilados vivieron el adiós con el talento musical de otros dos antiguos trabajadores del instituto. Al cante y a la guitarra, así son las despedidas en Jerez.