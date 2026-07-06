Iván Sevilla 06 JUL 2026 - 04:30h.

La iniciativa tradicional sirve el plato típico de la gastronomía sevillana en mesas al aire libre hasta el 8 de agosto

Los comensales pueden disfrutar de la propuesta gastronómica con fin benéfico viernes y sábados a las 21 horas

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SevillaUna atractiva propuesta gastronómica se encuentra en Tomares (Sevilla), municipio donde se pueden degustar las pavías más solidarias en un entorno con mesas colocadas al aire libre, bajo las estrellas.

El dinero recaudado de los clientes que acuden a disfrutar del plato típico sevillano irá destinado a las acciones de obra social que llevan a cabo habitualmente desde la Hermandad Sacramental de la localidad.

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Con ellas ayudan a personas vulnerables, por lo que la actividad organizada para las cenas veraniegas hasta el 8 de agosto tiene ese fin benéfico que aporta un valor añadido a lo que sería una simple velada.

Vecinos y visitantes inauguraron este evento el 26 de junio con una importante asistencia de comensales. Se repite cada viernes y sábado (excepto el 25 de julio) a partir de las 21 horas.

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La ubicación concreta es el habilitado espacio que ocupan los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares. Desde el consistorio destacaron que "se ha convertido en una cita obligada en la agenda cultural y gastronómica".

Una receta única y heredada que preparan las hermanas

La tradición, muy arraigada en el pueblo de la comarca del Aljarafe, la siguen manteniendo en activo las mujeres de la Hermandad Sacramental. Ya que son ellas las que cocinan las pavías de bacalao y merluza.

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Siguiendo una receta única que han heredado de generación en generación, preparan el pescado con su rebozado superior allí mismo, también al aire libre, al lado de las mesas donde luego se sirven los platos.

También "camisetas" o el montadito "Veracruz"

Además de ese manjar, se puede pedir las denominadas "camisetas", una versión distinta de las pavías porque tiene una capa más fina de harina respecto a las normales.

Por otro lado, se ofrecen variedad de tapas caseras como ensaladilla, carne mechá, pinchitos, montaditos de gambas o el llamado "Veracruz" (con filete, jamón y salmorejo). Todo a precios asequibles.