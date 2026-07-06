La Dirección General de Tráfico recuerda las claves para viajar con seguridad este verano y ofrece un mapa interactivo con información en tiempo real sobre retenciones, obras, accidentes y radares

La DGT detalla cada cuánto hay que parar en viajes largos por carretera y otros consejos para evitar accidentes

Compartir







Cantan las chicharras, hace calor y eso es sinónimo de verano y vacaciones. El periodo estival es la época del año con mayor número de desplazamientos por las carreteras españolas, por lo que conviene conducir con precaución y extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier percance al volante. Para ello, la Dirección General de Tráfico pone a disposición de los conductores los mapas interactivos, una herramienta con la que podrás evitar atascos, multas y otros contratiempos durante este verano.

El verano también es la época del año en la que se registran más accidentes de tráfico, y la DGT da una serie de consejos para evitar contratiempos al volante. Para ello, es fundamental mantenerse atento durante la conducción, tomar precauciones ante las altas temperaturas, revisar el estado del coche antes de empezar el viaje y el descanso también es muy importante:

Atención con las altas temperaturas: Uno de los grandes obstáculos del verano es el calor extremo. Las altas temperaturas pueden afectan negativamente a la conducción, al vehículo y a la carretera , lo que puede desembocar en un problema al volante. Según la DGT y el Ministerio del Interior, con fatiga, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico aumenta en más del 20%. Además, el cansancio y la somnolencia se encuentran entre las causas principales de los siniestros mortales en las carreteras de nuestro país. Para que las altas temperaturas no te afecten, lo mejor es revisar el aire acondicionado del vehículo , y más concretamente el filtro del habitáculo, una de las partes donde suelen estar la mayoría de los problemas.

Uno de los grandes obstáculos del verano es el calor extremo. Las altas temperaturas pueden afectan , lo que puede desembocar en un problema al volante. Según la DGT y el Ministerio del Interior, Además, el cansancio y la somnolencia se encuentran entre las causas principales de los siniestros mortales en las carreteras de nuestro país. Para que las altas temperaturas no te afecten, , y más concretamente el Revisa tu coche antes de salir de vacaciones: Unos días antes de emprender el viaje, es fundamental comprobar el estado de tu vehículo. Revisar la batería, los neumáticos, los niveles de los líquidos o el sistema de frenos puede prevenir averías, reducir el riesgo de sufrir un accidente de tráfico y evitar problemas durante el viaje.

Unos días antes de emprender el viaje, es fundamental comprobar el estado de tu vehículo. Revisar la batería, los neumáticos, los niveles de los líquidos o el sistema de frenos puede prevenir averías, reducir el riesgo de sufrir un accidente de tráfico y evitar problemas durante el viaje. El descanso es fundamental: Es muy importante parar a descansar unos 15 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros, ya que a partir de este momento, se incrementan los errores y disminuye la atención al volante. Además, en la medida de lo posible, la DGT recomienda evitar las horas más peligrosas para conducir (entre las 3 y las 5 de la mañana, y entre las 2 y las 4 de la tarde).

La herramienta de la DGT para evitar atascos y accidentes de tráfico

El organismo pone a disposición de todos los conductores los mapas interactivos, una herramienta digital que funciona mediante geolocalización y satélite, con la que podrás revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. En los mapas interactivos se registran todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, como las típicas lluvias fuertes de verano, retenciones por accidentes de tráfico u obras, cortes de tráfico, cámaras de control o radares de velocidad.

PUEDE INTERESARTE El calor puede afectar a los coches: la DGT explica los elementos fundamentales que hay que revisar para evitar averías

A través de este enlace (pinchando aquí), podrás entrar con tu ordenador, tablet o teléfono móvil a los mapas interactivos. Lo primero que visualizas nada más entrar a la página web, es el mapa de España con distintos símbolos, que te avisan de retenciones, obras, accidentes de tráfico, radares… Si vas pasando con el cursor y pinchas (en caso de que estés con el ordenador) o solo tocando con el dedo (móvil o tablet), los mapas interactivos te mostrarán de qué incidencia se trata.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuando accedes al mapa, también ves el estado de las carreteras representado mediante una serie de colores que indican el nivel de circulación: negro (no se puede circular, vía cortada o cerrada), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, tráfico irregular, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas). También puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular, para ver la posición de los radares y cámaras de tráfico, para evitar despistes y multas, los límites de velocidad, e incluso si hay nieve, lluvia o viento que pueda afectar a la conducción. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con la información que dan, los mapas interactivos se convierten en una herramienta muy importante para evitar accidentes de tráfico, atascos, multas e imprevistos en la carretera. La DGT también explica que puedes encontrar información actualizada en las cuentas de Twitter de la propia Dirección General de Tráfico (@InformacionDGT y @DGTes), en el teléfono 011 y en los boletines de la radio.