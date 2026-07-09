Elevan a situación operativa dos el incendio de Los Gallardos y refuerzan el dispositivo

Elevan a situación operativa 2 el incendio de Los Gallardos y refuerzan el dispositivo: desalojan entre 80 y 100 personas

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El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2, ante el potencial y la evolución desfavorable del incendio forestal declarado este jueves en el municipio almeriense de Los Gallardos.

La virulencia de las llamas, originadas por la caída de un cable de tendido eléctrico en la carretera N-340A, ha obligado a ampliar de forma notable el dispositivo terrestre. Según ha detallado Sanz a través de su cuenta en la red social X, en la zona trabajan ya 150 efectivos del dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Infoca), apoyados por cinco vehículos autobomba.

Los bomberos forestales centran buena parte de sus arduos esfuerzos en la defensa directa de los núcleos urbanos. En concreto, los efectivos se afanan en proteger de las llamas a la barriada del Pinar de Bédar, uno de los múltiples asentamientos que han tenido que ser evacuados de manera preventiva.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el almeriense Ramón Fernández-Pacheco, ha contactado telefónicamente con el alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, para trasladarle todo el apoyo del Gobierno autonómico.

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Los agradecimientos a los efectivos

Fernández-Pacheco ha agradecido públicamente la labor de los efectivos del Infoca que trabajan "sin descanso para proteger a los vecinos y nuestro entorno", al tiempo que ha pedido mucha prudencia a la población.

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El incendio ha forzado el desalojo total del municipio vecino de Bédar, incluyendo su núcleo principal, siete barriadas y viviendas aisladas, así como de las pedanías gallarderas de Almocáizar, El Chocolate y Los Collados. Además, se vigila de cerca el avance del humo hacia otros núcleos habitados cercanos como Alfaix.

La imposibilidad de utilizar la carretera principal de Bédar por el avance del fuego, que cruzó la calzada convirtiendo la vía en una "ratonera", impidió el uso de los autocares dispuestos. Esta asfixiante situación obligó a desviar a gran parte de los damnificados hacia la localidad de Lubrín.

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Más de 100 personas desalojadas

Allí, entre 80 y 100 personas habían sido reubicadas a primera hora de la noche en el teatro municipal y el polígono industrial. Los afectados están siendo atendidos por la corporación local y los propios vecinos, quienes han preparado alimentos e incluso han abierto comercios fuera del horario comercial habitual para suministrarles víveres y agua.

Otro grupo de vecinos desalojados de sus viviendas permanece acogido en el Espacio Cultural de Los Gallardos. Estas complejas labores logísticas cuentan en todo momento con el soporte de Cruz Roja y operativos del servicio de emergencias 112.

La grave emergencia ha dejado hasta el momento un hombre herido por quemaduras en Bédar. El varón tuvo que ser trasladado de urgencia por los servicios sanitarios al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense. Asimismo, el operativo médico tuvo que atender a otra persona por la rotura de un tobillo originada durante el caótico desalojo preventivo.

Las afecciones al tráfico continúan siendo muy severas y condicionando la movilidad en la comarca del Levante almeriense. La autovía A-7 permanece cortada de forma total en sentido creciente entre los kilómetros 709 y 714, al igual que la carretera nacional N-340A, unos cierres estipulados para garantizar la total seguridad de los equipos de extinción y emergencias.

Durante la intensa jornada de este jueves, el operativo llegó a movilizar un amplio dispositivo aéreo compuesto por hasta dieciséis aeronaves, incluyendo seis aviones de carga en tierra, siete helicópteros, un avión de coordinación y un anfibio pesado del Ministerio.

Las autoridades de la Junta de Andalucía reiteran el llamamiento a la máxima prudencia, pidiendo a la ciudadanía que evite acercarse a la zona de riesgo, siga las indicaciones de las fuerzas de seguridad y mantenga cerradas puertas y ventanas.