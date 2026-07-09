Manuel Pimentel Almería, 09 JUL 2026 - 07:44h.

El futuro de Elena, que aspira a una plaza de maestra en Canarias, está perdido entre Aduanas y un almacén de Correos

Una serpiente enviada por mensajería se escapa del paquete y sorprende a los repartidores en La Carolina, Jaén

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Nunca un envío postal había tenido a nadie tan angustiado. No es un paquete cualquiera, no es una compra. Ese envío urgente es el futuro de Elena, una almeriense logopeda que aspira a una plaza como maestra en Canarias.

Lo que contiene exactamente ese paquete es nada menos que los materiales y recursos que había preparado esta opositora para defender la programación didáctica, un prueba clave en la fase de oposición a maestro. Meses de trabajo y esfuerzo que han quedado en el limbo, porque el paquete no llega ni tampoco se sabe dónde está.

La familia de Elena había realizado el envío del material hacia Canarias el pasado 22 de junio. Como la prueba estaba cerca y no podían arriesgarse, acudieron hasta una oficina de Correos en Almería y allí entregaron el paquete bajo la modalidad de envío Premium, un servicio de envío urgente y más caro.

Pero tras 17 días, no llega ni avanza. Lo que en un principio podría tratarse de un retraso normal y comprensible en la entrega de un envío, se ha convertido en una incógnita: nadie sabe donde está la documentación que Elena necesita para el examen de su oposición.

"Estado pendiente de entrega"

El número de seguimiento revela que el envío salió de Almería y llegó correctamente hasta el archipiélago canario. Pero el estado actual se ha quedado “atrapado” en algún punto de la ruta que de momento es un misterio para todos.

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Según a quién pregunten, unos les comunican que el paquete está en la Aduana. Otros, informan que está en el centro de Mayorazgo de Tenerife marcado como “pendiente de entrega”. Pero ni las llamadas a atención al cliente, ni las reclamaciones, ni las gestiones realizadas han sido capaces averiguar dónde está exactamente el paquete de Elena.

La propia opositora se ha ofrecido a buscarlo por sí misma en centro logístico donde supuestamente se encuentra retenido. Por su parte, según indica la familia a La Voz de Almería tanto el director de la oficina desde donde fue enviado como los empleados se volcaron en intentar localizarlo en la isla, pero sin éxito.

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24 horas para la prueba

Desde Correos explican que cuando un envío llega a su destino y no puede ser entregado, se inicia su retorno al remitente tras 15 días. Una solución que a Elena no le sirve, porque a 24 horas del examen que marcará su destino, ya no queda margen para que el paquete sea devuelto a Almería y reenviado de nuevo.

“Me sorprende la dejación de funciones, la mala logística que tiene y el daño profundo que hace a los clientes”, explica el padre de Elena. “Es imposible que un paquete no se sepa dónde está. Parece que lo hubiéramos enviado al desierto del Sáhara”, apostilla.

Diecisiete días después, no hay noticias. Y Elena, a menos de 24 horas de exponer ante el tribunal, afronta la prueba con la angustia de saber que lo que ha preparado durante meses está perdido en algún almacén, esperando que alguien lo encuentre.