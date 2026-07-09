Lleva una década retirado del fútbol profesional y sigue sin salirse del campo. Solo que ahora el campo es más ancho.

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Marcos Antônio Senna da Silva nació el 17 de julio de 1976 en São Paulo. La síntesis de su trayectoria cabe en pocas líneas: Corinthians, Villarreal durante once temporadas y 363 partidos oficiales, New York Cosmos junto a Raúl González donde ganó dos Soccer Bowl, y el 28 de octubre de 2015, la retirada definitiva.

Entre medias, tiene un lugar de honor en la historia del fútbol español: fue titular indiscutible en la Eurocopa 2008, el primero de los tres grandes títulos consecutivos de la selección, y el primer futbolista nacido en Brasil que disputó un Mundial con la camiseta de España. Luis Aragonés le llevó a Alemania 2006. Luis del Bosque, con la polémica que aquello generó, no lo llevó a Sudáfrica 2010.

De vuelta al Villarreal, pero desde el otro lado del despacho

En 2016, apenas unos meses después de anunciar su retirada, Marcos Senna regresó al Villarreal. No como jugador ni como entrenador: como director de Relaciones Institucionales del club, cargo que mantiene en la actualidad. Desde esa posición, Senna representa al submarino amarillo en eventos, sorteos y actos públicos, y actúa como cara visible de la institución en momentos relevantes del calendario social y deportivo.

Su vinculación con el club le ha permitido participar activamente en colaboraciones institucionales de peso, entre ellas la que unió al Villarreal con la Pelé Academia, la escuela de fútbol que lleva el nombre del mayor ídolo del deporte brasileño. Su presencia en los medios durante eventos como las fiestas de la Magdalena en Castellón, donde ha ejercido de portavoz del club en repetidas ocasiones, ilustra el grado de integración que tiene en la vida del Villarreal más allá del terreno de juego.

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Embajador de LaLiga y las leyendas de la selección

El rol de Senna en el fútbol español no se limita al Villarreal. También ejerce como embajador internacional de LaLiga, una función que le ha llevado a representar a la competición en eventos internacionales, a participar en un programa de LaLiga emitido exclusivamente en China y a ser parte de iniciativas de promoción de la marca España en distintos mercados. Forma parte asimismo de la Selección Española de Leyendas, el combinado con el que los campeones de la era dorada siguen celebrando goles juntos y reviviendo una época que el fútbol europeo no ha olvidado.

La beca que lleva su nombre

El proyecto que define con más precisión la etapa actual de Marcos Senna es su vinculación con AWEX Education, una empresa internacional especializada en facilitar becas a estudiantes para cursar estudios en universidades e institutos de Estados Unidos y Canadá. Senna es embajador de la compañía y ha llegado más lejos que el papel representativo: ha creado su propia beca dentro del programa, la denominada "American Dream by Marcos Senna".

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El paquete consiste en 50 ayudas con una bonificación adicional de hasta el 60% del coste total de estudiar un año en Estados Unidos. La cuantía media del resto de becas del evento es de 37.000 dólares anuales, ajustada según el perfil del candidato. La condición de acceso es una nota media de 6 en el centro educativo y un nivel de inglés medio, sin discriminar por especialidad deportiva: pueden acceder futbolistas, deportistas de otras disciplinas y también estudiantes con talento artístico o musical.

Sobre el Villarreal, en un momento en el que el club regresaba a la Champions League, fue fiel a la filosofía que siempre le definió: "Hemos empezado muy bien. Es una gran plantilla, pero tenemos que ir con los pies en el suelo. Primero hay que asegurar la permanencia. No es que sea modesto, pero yo descendí en una temporada que jugaba Champions y prefiero pensar en salvarnos."

Quien le pregunta si se siente más español que brasileño recibe una respuesta que lleva años dando y que no ha cambiado: "Puedo decir que desde que llegué cada día me sentía un poco más español que el día anterior, pero ahora ya no tengo esa sensación. Ahora me siento totalmente español y soy uno más de aquí."