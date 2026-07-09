La primogénita de los reyes Felipe y Letizia finaliza este viernes, 10 de julio, su instrucción castrense tras tres años con la entrega de los reales despachos

La princesa Leonor celebra por sorpresa su fin de curso militar en Gran Canaria junto a sus compañeros: los detalles de su viaje

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Este próximo viernes, 10 de julio, la princesa Leonor pondrá el broche definitivo a los tres años de formación militar que comenzó en agosto de 2023. Y lo hará en una ceremonia en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, Murcia.

Será el acto con el que cerrará una etapa que la ha llevado a pasar por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, siguiendo el mismo itinerario que realizó en su día su padre, el rey Felipe. Por ello, la familia real será testigo de su gran 'adiós'.

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Aunque la Casa Real mantiene, como es habitual, la máxima discreción sobre los detalles del programa, ya se conocen las líneas generales de la jornada. Lo que está claro es que tendrá un marcado carácter institucional y militar y que servirá para despedir oficialmente a la princesa de la enseñanza castrense antes de iniciar su nueva etapa universitaria el próximo mes de septiembre.

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Los detalles de su despedida como alumna militar

Siguiendo el protocolo habitual de las entregas de despachos militares, la jornada comenzará a las 10:30 horas en el patio de armas de la AGA, y después tendrá lugar la llegada de las autoridades, la incorporación de las formaciones militares y la interpretación del himno nacional.

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Será entonces cuando se celebrará la entrega de los despachos, uno de los momentos centrales de la ceremonia, junto al desfile de las unidades y el homenaje a quienes han completado su formación. En este caso, tanto a la futura reina de España, alumna de la 83ª promoción, como a sus 73 compañeros.

Como sucede cada año en este tipo de actos militares, la ceremonia incluirá el paso de revista, la imposición de condecoraciones que correspondan, la interpretación de los toques reglamentarios, el homenaje a los caídos, el desfile terrestre y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, una pasada aérea como cierre del acto.

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Para la ocasión, los reyes Felipe y Letizia, junto a la infanta Sofía, presidirán el acto, tal y como han hecho en las grandes ceremonias que han marcado la formación militar de la princesa.

También se espera la asistencia de la ministra de Defensa, de la cúpula militar, del jefe del Estado Mayor de la Defensa y de los máximos responsables del Ejército del Aire y del Espacio, además de representantes institucionales y familiares de los alumnos que concluyen el curso.

La despedida llegará acompañada de un importante reconocimiento institucional. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el Real Decreto por el que Leonor es nombrada alférez de fragata alumna, además de concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, una distinción prevista dentro del desarrollo de su formación militar y que cuenta con el precedente del propio Felipe VI cuando concluyó su etapa en la Academia del Aire.

Estos reconocimientos se suman a las Grandes Cruces del Mérito Militar y del Mérito Naval que recibió al finalizar sus etapas anteriores.

Sin previsión de un discurso, el momento más emotivo y el 'adiós' a sus compañeros

Si se mantiene el esquema habitual de este tipo de ceremonias, no está previsto que la princesa pronuncie un discurso público durante el acto. El protagonismo recaerá principalmente en el desarrollo militar de la ceremonia y, en su caso, en las intervenciones institucionales que puedan realizar las autoridades presentes y el momento en el que su padre, el rey, le haga entrega del real despacho. Este último se espera que sea la parte más emotiva del acto.

Por ello, la atención se centrará en los gestos entre la familia real, el uniforme elegido por Leonor para la ocasión, el saludo a sus compañeros y el último desfile como alumna de la Academia General del Aire.

Más allá del protocolo militar, el acto tendrá un fuerte componente emocional. Durante estos tres años, Leonor ha compartido aulas, maniobras, guardias, ejercicios físicos y periodos de instrucción con las promociones correspondientes de las tres academias militares, intentando desarrollar una vida lo más parecida posible a la del resto de sus compañeros.

Así, la ceremonia de este 10 de julio supondrá la despedida de sus compañeros, con quienes sin duda habrá forjado una amistad. Será también el momento en el que la heredera cierre uno de los capítulos más exigentes de su preparación institucional.

El siguiente destino de la heredera

Con esta despedida finalizará oficialmente su formación militar de tres años.

Tras disfrutar de unas semanas de descanso durante el verano, la princesa iniciará en septiembre una nueva etapa académica como estudiante del grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, donde compaginará sus estudios con una agenda institucional que previsiblemente irá 'in crescendo'.