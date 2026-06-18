Gonzalo Barquilla 18 JUN 2026 - 19:15h.

Un hombre de 30 años ha sido arrestado por presuntamente lanzar a los cocodrilos a un niño en el zoológico Johnson's of Old Hurst

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Un niño de tres años ha sido hospitalizado con heridas graves tras acabar en el recinto de los cocodrilos en el zoológico Johnson's of Old Hurst, en Huntingdon, Inglaterra. Un hombre ha sido arrestado como sospechoso de intento de asesinato tras ser acusado de haber presuntamente lanzado al menor al citado espacio.

Así lo recogen fuentes como 'Sky News'. Las autoridades han recibido un aviso sobre las 13:24 horas (hora local) en el que se indicaba que un niño de tres años estaba involucrado en un incidente en el zoológico. Según la policía de Cambridgeshire, el menor ha sido trasladado al Hospital Addenbrooke con heridas severas y su estado es "crítico, pero estable".

Las autoridades tratan de esclarecer lo ocurrido

El arrestado, un hombre de 30 años y vecino de Norfolk, se encuentra bajo custodia policial. Detectives de la Unidad de Delitos Graves de la policía están investigando el caso. "En este momento estamos tomando declaración a las personas que se encontraban en el zoológico en el momento de este lamentable incidente para comprender mejor las circunstancias", ha indicado la inspectora Verity McCann.

"No creemos que el hombre detenido y el niño se conozcan entre sí", ha apuntado la inspectora, que destaca que los agentes están prestando apoyo a la familia del niño en el hospital. "Nuestrs pensamientos está con ellos", ha añadido.

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Según su página web, el zoológico de Johnson's of Old Hurst alberga a más de 100 animales, entre ellos cocodrilos, tigres de Bengala, leones africanos y osos perezosos. Ben Obese-Jecty, diputado por Huntingdon, ha indicado tras el suceso: "Estoy al tanto del incidente ocurrido en Johnson's of Old Hurst y he estado en contacto con altos mandos, quienes lo consideran un incidente crítico".

"Se trata de una investigación criminal en curso, y pido a la gente que se abstenga de especular en internet. La policía proporcionará una actualización con más información a su debido tiempo. Mis pensamientos están con la joven víctima y su familia en estos momentos tan traumáticos y difíciles", ha sentenciado. La investigación sigue en curso.