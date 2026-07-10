Noelia Camacho 10 JUL 2026 - 21:31h.

La imagen de los coches calcinados del incendio de Almería reflejan los riesgos de autoevacuarse de un fuego.

Incendio en Los Gallardos, Almería| Al menos 12 muertos, 23 desaparecidos y 1.150 desalojados

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Estremece ver los restos de las casas y de los coches de quienes pensaron que era una buena idea coger sus vehículos y salir a la carretera para ponerse a salvo. Eso no sucedió en algunos casos. Un equipo de Mediaset ha podido acercarse a esos lugares que reflejan a la perfección el terror de lo vivido en el incendio que ha asolado Almería.

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Porque uno puede imaginar el terror de los ocupantes de esos coches cuando fueron conscientes de que su fuga iba a acabar en tragedia, de que ese camino forestal en el término municipal de Bédar, elegido para escapar de las llamas solo era un camino de tierra sin salida convertido en una ratonera. Cuando intentaron huir a pie el fuego no les dio ninguna oportundiad.

El olor a plástico quemado y a neumático inunda el camino donde se encuentran cuatro coches y una moto calcinados y otros dos aún enteros. Uno imagina a esas familias tratando de huir de las llamas por el camino equivocado. Los vecinos, que vivían en lo alto del cerro, se asustaron al ver acercarse las llamas, cogieron los coches y trataron de escapar. Lo hicieron por una rambla no autorizada en ese momento para la evacuación y las llamas los rodearon por completo.

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El incendio ha dejado al menos doce fallecidos, la mayoría británicos y belgas, y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. También están en vilo las familias de los más de veinte desaparecidos.

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Cuatro de los fallecidos iban en un coche. Al parecer todos son extranjeros, pero aún están pendientes de identificar. El resto iban en grupo y sólo dos de ellos pudieron salvarse, según ha desvelado Sanz, que ha detallado que uno de ellos es de nacionalidad española y el resto podrían ser también extranjeros -belgas o británicos-.

Una pista forestal convertida en trampa mortal

4.000 hectáreas han ardido ya en el incendio. Terraplenes, barrancos, el panorama de la zona cero del incendio es desolador. A izquierda y derecha todo está arrasado. Es el peor incendio de Andalucía en este siglo. Tierra y vegetación quemada es la que uno se encuentra a los lados de esta pista forestal. De repente al girar una curva los vemos. Una franja marrón rodeada de negro, sobre ella, los esqueletos de los vehículos que usaron los vecinos para huir. Materiales derretidos por las altas temperaturas y carrocerías carbonizadas. En la mayoría solo queda la estructura metálica de los asientos, y de esta moto solo se puede identificar el motor.

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Un cortijo carbonizado

Si vamos en la dirección contraria, es decir, desde donde huían, nos encontramos por el camino un cortijo en medio del monte. Las llamas se detienen, aparentemente en su puerta. Sin embargo, cuando nos adentramos, podemos ver que el fuego no respetó la estructura.

La mayoría de las habitaciones fueron pasto de las llamas. Paredes y muebles ennegrecidos, vidas arrasadas por el fuego. Un comedor calcinado, las sandalias carcomidas por las llamas.

El único toque de color que le queda a esta casa, son unas cruces amarillas, las realizadas por los servicios de emergencia al inspeccionar los edificios destacando que no hay víctimas mortales en su interior.