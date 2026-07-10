Asun Chamoso 10 JUL 2026 - 18:26h.

Los diez hospitalizados son cinco adultos y cinco menores en hospitales de Tarragona y Barcelona

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TarragonaUna reacción tras una mezcla de productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona) ha dejado 17 afectados, diez trasladados a centros hospitalarios, y ha obligado a evacuar las instalaciones y a delimitar una zona de seguridad.

Los hechos han ocurrido sobre las dos de la tarde de este viernes cuando un trabajador habría mezclado unos productos químicos que han generado una nube de cloro. Al llegar a la piscina, los Bombers de la Generalitat, que han desplazado seis dotaciones, han realizado unas primeras mediciones ambientales.

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En un primer momento, se ha decidido pedir el confinamiento de los vecinos en sus casas, pero finalmente no ha sido necesario. Desde el consistorio y los servicios de emergencia, se recomienda a la población que mantenga puertas y ventanas cerradas, y que evite salir a la calle si no es estrictamente necesario.

17 afectados

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado nueve ambulancias, ha atendido a 17 afectados por este incidente en la piscina municipal. Diez de ellos, cinco adultos y cinco menores, han sido atendidos y trasladados a centros hospitalarios: dos hombres menos graves al Hospital del Vendrell; una mujer y un hombre, menos graves, al Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona); una mujer menos grave y un hombre leve, al Hospital Joan XXIII de Tarragona; tres hombres y una mujer, leves, al Hospital de Santa Tecla de Tarragona. Cuatro hombres y tres mujeres leves han sido dados de alta en el mismo lugar.

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Tras una primera contención de los Bombers de la Generalitat, la empresa de mantenimiento de la piscina municipal está trabajando para neutralizar la situación.

El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès (Tarragona) señala que si alguna persona presenta síntomas o molestias como escozor en la garganta o en la nariz, dificultad para respirar, mareos o náuseas llame inmediatamente al 112.

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La piscina municipal permanecerá cerrada hoy y mañana y no reanudará su actividad hasta que se pueda garantizar al 100% la seguridad de las instalaciones.