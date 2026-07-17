Manuel Pimentel Huelva, 17 JUL 2026 - 15:57h.

La Hermandad de la Santa Cruz de la calle Tejada ha tenido que buscar sustitutos tras comunicarles la banda que no iban a acudir para acompañar la procesión del domingo

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El clasificación de España para la final de la Copa del Mundo ha supuesto un seriocontratiempo a la Hermandad de la Santa Cruz de la calle Tejada de la localidad de Escacena del Campo, Huelva.

La Agrupación Musical de Valme iba a acompañar el paso de la procesión, que coincide con el partido que se disputarán España y Argentina este domingo 19 de julio, pero a cuatro días han decidido desvincularse y no acudir a su cita.

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La banda comunicaba su decisión el miércoles por la mañana, justo después de la victoria de España ante Francia (2-0) del martes por la noche. La renuncia ha generado una gran polémica entre los vecinos del municipio y ha provocado la indignación de los miembros de la cofradía.

"Estamos muy decepcionados"

“La mitad de la banda quería venir y la otra mitad no”, detalla el portavoz, Jesús López, a Informativos Telecinco. Según explica, el problema es que la banda ha incumplido el contrato después de que se lo renovaran el pasado mes de mayo: “Había un contrato firmado desde hace más de dos meses, cuando ya sabían que la final del Mundial caía ese dia”, detalla Jesús.

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Conforme la Selección Española iba acercándose cada vez más a la final del Mundial, temían que algo así ocurriera: "Había un cierta duda en el aire, pero no nos esperábamos que nos lo dijeran así y que nos dejaran tirados, pensábamos que buscarían alguna fórmula, no un no rotundo", añade el miembro de la congregación. “El pueblo y los hermanos estamos muy decepcionados con la banda", recalca.

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Los músicos han sido sustituidos

Tal y como informan desde la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Tejada en un comunicado a sus devotos, la encargada de tocar tras el paso durante la procesión será la Agrupación Musical Santa la Agrupación Musical Santa Águeda de Villalba del Alcor.

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Gracias a este cambio de última hora finalmente la marcha podrá salir como cada año, ya que en ningún momento se habían planteado cancelar o aplazar la salida de la procesión: "Nuestra idea es disfruta del domingo, nunca nos hemos planteado ni un cambio de horario”, afirman.