Manuel Pimentel Granada, 20 JUL 2026 - 15:52h.

El problema se extiende a todo tipo de permisos de circulación, por lo que también afecta a conductores profesionales que necesitan el carné para trabajar

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Las autoescuelas de Andalucía han dicho basta ante la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) que, según denuncian, está provocando retrasos de meses para que los alumnos se puedan presentar a los examenes prácticos de conducir.

Según el sector, en Andalucía hay 81.683 personas esperando para realizar la prueba práctica para aprobar el carnet. Una acumulación de alumnos que los profesionales tachan de "insostenible".

Por eso, más de 1.000 personas se han manifestado este pasado viernes frente a las delegaciones y jefaturas territoriales de la DGT de toda Andalucía para exigir medidas, como "más examinadores o que se puedan realizar exámenes por las tardes".

Protesta masiva de las autoescuelas

Durante las protestas convocadas por Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA), han denunciado que las medidas no llegan y que, lejos de disminuir, la cifra de alumnos en espera está aumentando, especialmente estos meses que es la época de mayor demanda.

De hecho, el problema cada vez va a más, hasta alcanzar el máximo histórico de 82.000 alumnos en espera de examinarse, de los cuales, solo en Sevilla hay más de 25.000, según datos de la patronal.

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En Málaga, la cifra de afectados se estima en 17.500 mientras que en la provincia de Granada, la Asociación de Autoescuelas calcula que hay 15.000 alumnos con el teórico aprobado que siguen si poder sacarse el práctico.

Meses de espera

El problema se extiende a todo tipo de permisos de circulación, por lo que también afecta a conductores profesionales que necesitan el carné para vehículos de transporte pesado y autobuses.

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“En muchas provincias, un carné profesional se puede ir a los cinco meses perfectamente", han dicho desde la UFFA en declaraciones a Europa Press. Así que a los damnificados se suman “empresas de transporte que nos piden conductores".

Desde la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía ya han adelantado que, de no conseguir una respuesta a sus reclamaciones, volverán a organizar otra manifestación conjunta en Andalucia.