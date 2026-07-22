Manuel Pimentel Málaga, 22 JUL 2026 - 04:30h.

La mujer impartía clases teóricas para el carnet de conducir sin tener título habilitante

Los agentes investigan también al propietario de la autoescuela por intrusismo laboral y estafa

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La Guardia Civil acusa por intrusismo laboral a una falsa profesora de una autoescuela de Málaga que daba clases de formación vial sin tener la titulación requerida.

La investigada fue descubierta durante una inspección realizada el pasado 13 de mayo por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico. Los agentes corroboraron que la mujer ofrecía clases teóricas para la obtención del permiso de conducir de clase B sin estar habilitada para ello.

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Estos hechos podrían suponer un delito de intrusismo profesional recogido en el artículo 403 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a dos años.

Delito de estafa

Además de la falsa profesora, los agentes investigan también al titular de la autoescuela como presunto coautor de intrusismo profesional.

Además, también le acusan de un supuesto delito de estafa porque, según la investigación, los alumnos habían pagado por un curso intensivo para sacarse el carnet de conducir que estaba siendo importado por una persona no profesional.

La Guardia Civil recuerda que para ejercer la docencia en formación vial en escuelas privadas de conductores es obligatorio disponer del certificado de aptitud de profesor de formación vial, de profesor de escuelas particulares de conductores o del título de Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible.

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Autoescuelas en pie de guerra

Paralelamente a estos hechos, las autoescuelas de Andalucía se encuentran en plena batalla contra la DGT por la falta de examinadores de tráfico.

El pasado viernes, más de 1.000 profesionales del sector se movilizaron por toda la geografía andaluza para reclamar medidas y recucir la acumulación de alumnos que están a la espera de poder realizar el examen práctico.

Según los datos de la patronal del sector, hay cerca de 82.000 personas esperando a poder examinarse para obtener el carnet de conducir, una situación que las autoescuelas califican de "insostenible":