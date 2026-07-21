A sus 52 años, la actriz vive con un miedo que arrastra desde que era una niña y que ella misma ha querido explicar

Penélope Cruz desvela el sorprendente papel de Bad Bunny en su familia: "Por fin mis hijos creen que soy genial"

Compartir







A lo largo de más de tres décadas de carrera, Penélope Cruz ha protagonizado películas de acción, dramas, comedias y producciones internacionales en las que ha interpretado personajes de todo tipo. Sin embargo, hay una experiencia cotidiana que nunca ha llegado a formar parte de su vida: conducir un coche.

La actriz madrileña, ganadora de un Óscar y una de las figuras más internacionales del cine español, no tiene carnet de conducir. Y no es por falta de tiempo, desinterés o comodidad. La razón es mucho más personal y tiene que ver con un miedo que arrastra desde que era una niña y que ella misma ha explicado en varias entrevistas.

Tal y como confesaba a principios de este mes de julio en 'Hot Ones', desde pequeña le daban miedo los coches y la conducción. Con el paso de los años, ese temor no solo no desapareció, sino que terminó convirtiéndose en una auténtica barrera psicológica. Motivo por el que nunca ha podido dar el paso de sacarse el carnet.

"Es un miedo muy profundo. Cada vez que me monto en un coche pienso: '¿Llegaremos o no?'", reveló en el programa.

Cruz ya había explicado en otra entrevista que todo comenzó cuando tenía ocho o nueve años, tras presenciar cómo un coche atropellaba a su hermana Mónica, que perdió el conocimiento. Aunque se recuperó, esa experiencia le provocó tal ansiedad que decidió mantenerse, en la medida de lo posible, alejada de los vehículos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora, ha afirmado que va a terapia y que, por primera vez, ha empezado a replantearse obtener el permiso de conducir. "Mi amigo Bono me regaló un coche. Creo que ese ha sido el empujón definitivo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aunque Penélope Cruz nunca ha aseverado oficialmente que tenga un diagnóstico médico, sus propias declaraciones encajan con lo que se conoce como amaxofobia, el miedo intenso a conducir o incluso a viajar en coche.

Las personas que padecen este problema pueden experimentar síntomas como ansiedad intensa antes de un desplazamiento, sensación de pérdida de control, palpitaciones o respiración acelerada y la evitación total de conducir.

Precisamente eso es lo que ha hecho la actriz durante toda su carrera: evitar ponerse al volante.