Una instantánea inédita, publicada por la duquesa de Sussex, confirma uno de los planes más íntimos que realizó la familia durante su último viaje a Reino Unido

Salen a la luz detalles del histórico reencuentro del rey Carlos III con el príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos en su residencia

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Meghan Markle ha sorprendido a sus seguidores con una de las publicaciones más personales desde su regreso a Instagram. La duquesa de Sussex ha compartido un álbum de fotografías de sus vacaciones familiares bajo el título 'Summer Holiday', pero entre todas las imágenes hay una que ha llamado especialmente la atención: una instantánea inédita en la que aparecen el príncipe Harry caminando junto a sus hijos, Archie y Lilibet, por los jardines de Althorp House, la histórica residencia donde creció la princesa Diana y donde también descansan sus restos.

La fotografía confirma uno de los planes más íntimos que realizó la familia durante su último viaje al Reino Unido, una estancia que estuvo marcada por la reconciliación familiar, encuentros privados con el rey Carlos III y un emotivo homenaje a la madre del príncipe Harry.

Un viaje muy esperado a Reino Unido

La visita de los duques de Sussex a Reino Unido a principios de este mes de julio era una de las más esperadas de los últimos años. Meghan viajó desde California junto a sus hijos para reunirse con Harry, que ya se encontraba en el país ultimando los preparativos de los Juegos Invictus de Birmingham 2027.

El viaje estuvo rodeado de expectación debido a la delicada relación que los Sussex mantienen con la familia real británica desde que abandonaron sus funciones institucionales en 2020 y se trasladaron a Estados Unidos. A ello se suman las tensiones generadas por las entrevistas concedidas por la pareja, la publicación de las memorias 'Spare' del príncipe Harry y diversos conflictos relacionados con la seguridad durante sus visitas a Reino Unido.

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Pese a todo ello, esta estancia permitió un acercamiento que hasta hace poco parecía improbable.

Reencuentro con el rey Carlos III y la reina Camila

Uno de los momentos más relevantes del viaje fue el encuentro privado entre los Sussex y el rey Carlos III junto a la reina Camila.

La reunión supuso además el primer reencuentro del monarca con sus nietos Archie y Lilibet desde 2022, un hecho especialmente significativo teniendo en cuenta la distancia que ha existido entre ambas partes en los últimos años.

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Según las informaciones publicadas por medios británicos, el encuentro se desarrolló en un ambiente privado y discreto, sin fotografías oficiales ni declaraciones públicas posteriores.

La visita al hogar de Lady Di

Sin embargo, ha sido una de las imágenes compartidas ahora por Meghan Markle la que ha permitido conocer uno de los momentos más personales del viaje.

En la fotografía puede verse al príncipe Harry caminando entre una avenida arbolada junto a Archie y Lilibet, mientras él y su hijo llevan ramos de flores en las manos.

De acuerdo a los tabloides británicos y a la prensa estadoundense, ese lugar es Althorp House, la residencia de la familia Spencer en Northamptonshire donde Lady Di pasó gran parte de su infancia y adolescencia. Y es que la visita tuvo lugar poco después del que habría sido el 65 cumpleaños de Diana de Gales.

La finca pertenece desde hace generaciones a la familia Spencer y actualmente está gestionada por Charles Spencer, hermano de la princesa Diana.

Para Harry, el lugar tiene un enorme valor sentimental. Además de haber sido el hogar donde creció su madre, es también el lugar donde descansan sus restos y se encuentra su tumba.

Los restos de Lady Di se encuentran en una isla privada conocida como Round Oval, situada en el lago de la finca familiar de los Spencer. Hasta allí se desplazaron los duques de Sussex y sus hijos y, tal y como ha compartido la propia Meghan Markle en otra imagen, también habrían llevado lavanda, una de las plantas favoritas de la princesa de Gales.

No es la primera vez que Harry lleva a Meghan a Althorp. El propio príncipe relató en sus memorias que ambos visitaron la finca en 2022, coincidiendo con el 25º aniversario de la muerte de Diana, en un viaje especialmente emotivo para la pareja.

Ahora, la diferencia es que también han podido compartir esa experiencia con Archie y Lilibet, permitiendo que los dos pequeños conozcan el lugar donde comenzó la historia de su abuela paterna.

Fiel a la 'política' de privacidad que mantienen desde su nacimiento, Meghan ha evitado mostrar el rostro de sus hijos en las imágenes. En todas ellas aparecen de espaldas o desde ángulos que preservan su intimidad, una decisión que la pareja mantiene desde hace años pese a compartir, de forma puntual, algunos momentos familiares en sus redes sociales.

Así es Althorp House

Althorp House está considerada una de las grandes casas señoriales de Inglaterra.

Construida en el siglo XVI y rodeada por más de 5.000 hectáreas de jardines, bosques y lagos, la mansión alberga una de las colecciones privadas de arte más importantes de Reino Unido, además de una extensa biblioteca y numerosas estancias históricas que conservan retratos, mobiliario y objetos vinculados a la familia Spencer.

Cada verano abre parcialmente sus puertas al público, aunque la isla donde se encuentra la tumba de Diana permanece protegida y únicamente puede contemplarse desde la orilla.

Desde el fallecimiento de la princesa, Althorp se ha convertido en un lugar de peregrinación para miles de admiradores de Lady Di que cada año visitan la finca para rendirle homenaje.