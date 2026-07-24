La pareja detenida tras hallar a su hija de dos años sola en "condiciones higiénicas insalubres" en Alicante ha sido puesta en libertad

Detenida una pareja por tener abandonada y en "condiciones higiénicas insalubres" a una niña de dos años en Alicante

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AlicanteLa plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, acordó este jueves por la tarde libertad para una pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en el centro de la ciudad.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha precisado que la decisión se acordó "de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal", al tiempo que ha precisado que ambos "deberán comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos".

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La niña de dos años, a cargo de la administración

Ambos quedan investigados en una causa abierta por un delito de abandono de menor.

La niña ha quedado a cargo de la administración competente, según ha apuntado el alto tribunal valenciano respecto a este caso.

La detención de la pareja

La pareja formada por un hombre de 28 años y una mujer de 30 fue detenida por la policía local de Alicante por tener en condiciones de abandono a una niña de poco más de dos años y medio.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, la intervención ocurrió el pasado martes al mediodía en un céntrico aparcamiento de vehículos de la capital después de que dos viandantes observaran a la menor sola junto a un turismo en unas condiciones higiénicas manifiestamente insalubres.

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A la llegada de los agentes, la menor, nacida en octubre de 2023 presentaba un visible estado de abandono con unos pañales manchados y sin cambiar desde hacía tiempo y un fuerte hedor.

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La niña fue reconocida por los sanitarios de una ambulancia y, tras pasar por pediatría del hospital General Doctor Balmis para someterse a una exploración, ha sido trasladada al Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela para quedar provisionalmente en custodia.

La pareja se hallaba reclinada en los asientos delanteros del vehículo cercano a la niña en estado somnoliento, del que tardaron en recuperarse y en posesión de varios envases de medicamentos que se expiden con prescripción médica.

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En un registro posterior al interior del coche se les incautaron 25 billetes de 200 euros y 5 de 500 que totalizaban 7.500, así como otros 5.760 francos suizos (unos 6.200 euros), además de ocho teléfonos móviles. Parte del dinero se encontraba en un fajo escondido en la entrepierna de la mujer, junto a un móvil.

La pareja es de nacionalidad argelina y fue traslada a un punto de atención sanitaria para, una vez recuperados, quedar en situación de detenidos por un supuesto delito de abandono de menor.

El concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, ha felicitado a los agentes de la Policía Local por su actuación, "que ha evitado lo que podría haber sido una desgracia irreparable" y ha calificado de "abominable" lo que "algunas personas pueden llegar a hacer contra niños indefensos".