Carlos Plá 24 JUL 2026 - 12:51h.

Los elevados índices de humedad han disparado la sensación térmica en gran parte de la Comunidad Valenciana donde el calor se deja notar también durante las tórridas noches

'Trenes de olas de calor': la Aemet avisa del nuevo patrón de los veranos en España

Compartir







ValenciaA las 15:24 horas de este jueves, los termómetros marcaban unos sofocantes 40,1 grados en la localidad valenciana de Sumacárcer, pero la humedad del 60% disparaba la sensación térmica hasta unos históricos 63 grados centígrados. "Nunca habíamos visto nada como esto. El "heat index", una fórmula que trata de predecir la sensación térmica provocada por la humedad, deja valores por encima de los 0º. ¡Una barbaridad!", destacaban desde AVAMED en sus redes sociales.

Un fenómeno que dejó valores por encima de los 50 grados de sensación térmica en otras poblaciones como Crevillent y Callosa d´En Sarrià en Alicante y en l´Alcudia (Valencia).

PUEDE INTERESARTE Una montaña rusa térmica: del calor sofocante a una bajada de hasta 10 grados en apenas 48 horas

Mientras, la entrada más temprana de la brisa ha evitado que en localidades como Xàtiva la temperatura superase los 42 ºC (41,8º), pero justo en el momento de entrada de la brisa y subida de la humedad, con el termómetro en más de 40, la sensación térmica ha llegado hasta 50º en Xàtiva.

PUEDE INTERESARTE La Comunidad Valenciana ordena cerrar playas y parques por la alerta roja por calor: se esperan temperaturas de hasta 45 grados

En el litoral las temperaturas no han sido tan altas como en interior, pero con una humedad tan alta la sensación de calor (heat index) también ha superado los 45º. En el aeropuerto de Alicante-Elche la temperatura máxima ha sido 35,9º pero la sensación térmica ha llegado a 47,7º.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

44 grados de máxima en Bicorp y noches a 36

La localidad valenciana de Bicorp ha alcanzado los 44º este jueves, cuando se ha llegado al pico cálido de esta ola de calor en la Comunitat Valenciana, según informó Aemet.

Una ola de calor que disparó el mercurio en Villena a los 43,7º; en Chiva, a los 43,5º; en Alcoi, a los 43,5º; en el Pinós, a los 43,1º; en Chelva, a los 42,9º; en Ontinyent, a los 42,8º; en Jalance, a los 42,1º; en Fontanars dels Alforins, a los 42º; en Orihuela, a los 41,8º; en Xàtiva, a los 41,8º; en Zarra, a los 41,2º; en Bejís, a los 40,9º; en Ademuz, a los 40,7º; en Montanejos, a los 40,3º; en Carcaixent, a los 39,8º; en Pego, a los 39,3º; y en Utiel a los 39,2º.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un calor que también se ha dejado notar por la noche, con registros de hasta 36 grados en diversos municipios del territorio a medianoche, calificados de "espectaculares" por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En concreto, a las 0.15 horas se han anotado temperaturas de 36 grados en Parcent, Benimaurell y Almudaina (Alicante), así como en San Benito (Valencia). Las temperaturas han alcanzado los 35 grados en Agullent, Beniatjar y la Sierra de Enguera (Valencia), además de en Tàrbena, Agres y el Cap de la Nau (Alicante).

Mientras, decenas de localidades de la región han superado los 30 grados durante la madrugada. Solo en Fredes (Castellón) se ha vivido una agradable noche con unos extraordinarios 18 grados.

Violentos reventones térmicos en Alicante

Como se había anunciado, en diversas localidades de la provincia de Alicante se registraron este jueves por la tarde potentes reventones térmicos con rachas de viento muy fuerte que han superado los 100 km/h acompañadas de tormentas de granizo.

Uno de ellos ha afectado a la zona litoral entre Santa Pola, con una temperatura que ha llegado hasta los 41,8º, y Guardamar del Segura, hasta los 41,6º, y vientos de más de 90 km/m.

Asimismo, se ha registrado otro en la isla de Tabarca, donde solo se habían superado los 34º en una ocasión desde que Avamet instaló una estación, y hoy se han alcanzado los 41,4º y vientos de 91,7 km/h.

Del mismo modo, la zona de San Luis en Torrevieja ha vivido otro con viento muy fuertes y una notable subida de las temperaturas que rozan incluso los 40ºC y en Rojales la temperatura ha subido de 32º a 40º en unos pocos minutos, con descenso de humedad del 72 al 19% y rachas de 59 km/h.

Por su parte, en Beniardá, en el valle de Guadalest, una tormenta ha dejado piedra una, situación que se ha repetido en otros pueblos próximos, según ha señalado el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.