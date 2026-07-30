Manuel Pimentel 30 JUL 2026 - 07:42h.

La portada de este año está dedicada al vuelo del Plus Ultra, el primer hidroavión que voló desde España a América del Sur partiendo de Palos de la Frontera

La festividad de Huelva se podrá disfrutar hasta el próximo 3 de agosto

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HuelvaHuelva ha dado el pistoletazo de salida a las Colombinas 2026, las fiestas grandes de la localidad, que este año rinden homenaje al histórico vuelo del trasantlántico Plus Ultra y a Palos de la Frontera como protagonistas de una edición cargada de historia y emoción.

El acto de inauguración comenzaba a las 21:15 horas con el tradicional encendido del alumbrado en la portada y los más de 1,4 millones de puntos de luz que iluminarán el recinto colombino durante las fiestas estivales de la ciudad.

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Durante el acto de inaugiración ha sorprendido la carroza del Plus Ultra, integrada por un grupo de niños del Patio del Amor y de la Corporación Infantil, acompañados por una charanga. La artista onubense Carmen Molina, acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, ha interpretado el conocido tango de Carlos Gardel, 'La Gloria del Águila'.

La primera noche de conciertos ha estado dedicada a la música rock, con M Clan como cabeza de cartel, una de las bandas de rock español más importantes de los úlitmos años. Después le han seguido El Canijo de Jerez y Los Estanques

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Además, la inauguración de las Colombinas 2026 ha coincidido con el Día del Niño, jornada en el que las atracciones cuentan con precios especiales de 3 euros para niños y 4 para los adultos.

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Como novedad, este año incluye una Fiesta Infantil en la Caseta Municipal, con actuaciones musicales y payasos a partir de las 22:30. Además, entre el 29 de julio y el 3 de agosto, el recinto ferial pondrá a disposición del público un servicio gratuito de ludoteca, en horario de 22:00 a 3:00.

Música y conciertos

Este año, la zona de conciertos se ha trasladado unos metros hacia la ría y modificando la orientación de sus tablas hacia el Estadio Nuevo Colombino. Con este movimiento, se pretende aliviar la saturación que se prodicía en ediciones anteriores en esa zona, sobretodo durante los conciertos de artistas de gran asistencia de púbilco. El nuevo acceso al recinto se situará justo a la derecha de la portada, junto a la tracional caseta de la Hermandad del Rocío de Huelva.

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La programación musical de las Colombinas 2026 continúa este jueves 30 de julio con las actuaciones de Ana de Caro (21.30 h), Marta Santos (23.00 h) y Gloria Bendita (00.30 h), mientras que en la caseta municipal se celebra el Día de las Asociaciones (22.30 h) con la posterior actuación de la Orquesta Alejandría (00.00 h).

El viernes 31, el escenario principal acogerá a One Love, tributo a Bob Marley (22.30 h), y a Juan Magán (00.30 h), con la Orquesta Alejandría y Cantares de Huelva en la caseta municipal.

El sábado 1 de agosto, la jornada arrancará con el DJ Dani P. (22.30 h) y tendrá como plato fuerte a Viva Suecia (23.30 h), mientras que el domingo 2 será el turno de Diego Guerrero (22.30 h) y Lía Kali (00.30 h).

El broche de oro llegará el lunes 3 con el concierto de Rosario Flores (22.30 h), seguido del espectáculo piromusical (00.30 h) que pondrá fin a las Colombinas 2026.

Más de 60 casestas y 50 atracciones

La oferta de ocio de las Fiestas Colombinas de Huelva no se limita a las 62 casetas, se completa con un gran despliegue en el recinto ferial que cuenta con más de 50 atracciones para niños y adultos. En este espacio se instalan 24 atracciones para adultos, entre las que destacan el Barco Vikingo, el Ratón Vacilón y el Extreme.

El público infantil podrá disfrutar de 28 atracciones como el Tren de la Escoba o El Cangurito. A esta oferta se suman 18 puestos de tiro y juegos de habilidad, cuatro tómbolas, dos bingos y cuatro espectáculos especiales, entre ellos la Casa del Miedo y el Grand Prix. El recinto también tiene un área con 20 puestos de venta artesanal y comercial, además, hay servicios de grúas y venta de juguetes.

En cuanto a la oferta gastronómica y de restauración, los asistentes podrán disfrutar en el recinto de cinco bares, tres chocolaterías, siete hamburgueserías y cuatro heladerías, completando la propuesta con 11 puestos de turrones, un puesto de patatas asadas y cuatro puestos de algodones dulces.

Puntos violeta, fiestas en igualdad

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociale y Familia, ha anunciado en sus redes sociales la puesta en marcha el programa "Fiesta en igualdad: + Salud + Respeto = Diversión", una iniciativa dirigida a toda la ciudadanía, con especial atención a jóvenes y familias. Con ello el Ayuntamiento pretente "reforzar su compromiso con unas fiestas seguras, saludables e igualitarias", indican en una nota de prensa.

Durante las fiestas, las casetas del recinto cuentan con el Punto Violeta, accesible mediante un código QR que ofrece información y pautas de actuación ante la violencia machista, así como la campaña "Menores 0,0", recuerda la prohibición de no vender alcohol a menores e incluye recomendaciones para actuar ante situaciones de riesgo o urgencia.

Además, se ha habilitado un stand informativo donde se ofrece asesoramiento sobre prevención de conductas homófobas, xenófobas y violencias machistas, así como información sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), los delitos de odio y la promoción del respeto y la convivencia.

Aparcamientos en las Colombinas de Huelva

Al recinto ferial de las Colombinas se puede acucir en coche ya que el recinto dispone de más de 4.500 plazas de aparcamiento, distribuidas en tres zonas y con un precio de 5 euros por vehículo.

Los accesos al parking P1 están ubicados en la Avenida de Cádiz, Avenida Nuevo Colombino y H-30. También se puede acceder desde la Avenida del Decano del Fútbol Español.

También hay un parking gratuito para personas con movilidad reducida en la calle Manuel de Falla y también en el parking P1.