Redacción Andalucía Sevilla, 05 AGO 2026 - 16:27h.

La Junta de Andalucía haya confirmado que esta práctica puede ser sanciuonada tras una denuncia presentada por Pacma

La denuncia se fundamentó en distintas normas de protección animal que resultan aplicables a estas aves

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La Hermandad de Santa María del Águila Coronada no podrá volver a utilizar palomas atadas o inmovilizadas en su procesión de la Virgen del Águila que se celebra cada 15 de agosto en Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

La Junta de Andalucía haya confirmado que esta práctica puede ser objeto de un procedimiento sancionador, tras una denuncia presentada por el partido animalista PACMA.

Así lo ha informado el partido animalista Pacma, que en diciembre de 2025 denunció el uso reiterado de palomas vivas en distintas salidas procesionales de la Virgen del Águila celebradas entre 2023 y 2025.

En las imágenes analizadas por la formación en defensa de los animales se observa cómo varias aves permanecen colocadas sobre el paso durante horas, atadas, inmovilizadas y expuestas a altas temperaturas, pirotecnia, música, campanas y grandes concentraciones de personas

Denuncia ante la Junta

La denuncia presentada por Pacma se fundamentó en distintas normas de protección animal que resultan aplicables a las palomas, entre ellas la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

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También se basan en la Ley andaluza 11/2003, de Protección de los Animales y en la ordenanza municipal sobre tenencia y circulación de animales de Alcalá de Guadaíra.

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Tras solicitar información sobre la tramitación de la denuncia, la Junta de Andalucía inició un procedimiento sancionador contra la Hermandad aunque, finalmente, fue sobreseído tras alegar la segunda que, con relación a un procedimiento anterior por los mismos hechos, la Junta había determinado que no existía infracción de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aclaran en el comunicado.

Aves y animales de compañía

Y es que esta norma solo ampara a los animales considerados de compañía. Sin embargo, la denuncia de PACMA se basaba, entre otras, en una infracción de la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, que es de aplicación a todos los animales domésticos y prohíbe expresamente mantenerlos inmovilizados en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones.

Según la formación política, la Hermandad ya conoce que el uso de palomas inmovilizadas vulnera la normativa vigente, por lo que no podrá alegar desconocimiento para volver a recurrir a esta práctica prohibida.

El Partido Animalista reclama al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y a la Junta de Andalucía que ejerzan labores de vigilancia y actúen en caso de que se vuelvan a producir estos hechos.