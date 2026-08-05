Los menores no acompañados que siguen en Ceuta tendrán que ser reubicados a la mayor brevedad

Ceuta atiende a 1.100 menores migrantes tras su llegada desde Marruecos, traslada parte a la Península y la Policía identifica a 528 de ellos

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Los menores no acompañados que siguen en Ceuta tendrán que ser reubicados a la mayor brevedad. El Ejecutivo avisa que llevará ante la fiscalía a las regiones que no acepten las acogidas. El PP dice ahora que cumplirá la ley, pero ya desliza que no consentirá favoritismos entre comunidades. Cumplir la ley supone colaborar en la acogida de menores en las comunidades que gobierna.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP), ha afirmado que la Comunidad Autónoma "no puede ser, una vez más, la pagana del fracaso" del Ejecutivo central de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta, y ha dicho que no se ha recibido ninguna comunicación del Ejecutivo central. "Vamos a cumplir la ley, pero también vamos a defendernos de cualquier forma de reparto", ha aseverado Mar Vaquero, quien ha recordado: "Recientemente hemos tenido pronunciamientos favorables precisamente del juzgado de Ceuta porque se enviaron a Aragón menores sin ningún tipo de motivación, extralimitándose de sus competencias y no respetando la ley por parte del Gobierno de España y, por eso, tuvimos esas sentencias favorables".

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El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha reconocido este miércoles que "habrá que atender" a los menores migrantes llegados a Ceuta en la última semana, aunque ha insistido en que el Gobierno central debe reforzar la política fronteriza y ha defendido que esta situación no puede asumirse "como algo normal".

La consellera valenciana de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, ha reclamado al Gobierno que concrete el reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta la semana pasada entre las comunidades autónomas, al tiempo que ha reiterado que los centros de acogida de la Comunitat Valenciana están "colapsados". "Tenemos los centros colapsados porque, aparte de los repartos que hace el Gobierno, nosotros seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con pateras, sobre todo a la zona de Alicante. Llegado el momento, con la información que nos dé el Gobierno, lo valoraremos todo", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.

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Albalat ha sostenido que "el problema de los menores no acompañados es un problema de Estado muy importante" que, según ella, "ha causado el propio Gobierno de España". "A día de hoy, a estas horas, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros --se ha quejado--. No hemos recibido una comunicación oficial sobre si va a haber reparto de menores no acompañados de Ceuta, ni cuándo van a llegar, ni nada".

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Dicho esto, ha insistido en que "la improvisación del Gobierno" en materia de inmigración provoca "un colapso de los centros" de acogida, que en el caso de la Comunitat Valenciana tienen "una sobreocupación del 160%". Ha criticado además que las comunidades autónomas tengan que "actuar cuando diga el Gobierno" y hacerlo "sin medios, sin financiación y sin recursos". "Es una falta de responsabilidad del Gobierno, que no tiene en cuenta a las comunidades autónomas. Simplemente ordena y manda a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer con estos menores", ha abundado.

Por todo ello, la consellera ha exigido al Gobierno que detalle el reparto de los menores y que dote a las autonomías de los recursos y la financiación necesarios para atenderlos. Ha criticado al respecto que el ejecutivo central, "cuando hace los repartos, solo financia los tres primeros meses" en los que los menores no acompañados están acogidos en las comunidades. "¿Y qué pasa cuando han cumplido los tres meses y un día más?" --ha cuestionado--. ¿Estos menores no acompañados ya no comen? Esto lo estamos pagando a pulmón, asumiendo esas responsabilidades que el Gobierno no asume".

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En cualquier caso, Albalat ha defendido que la Comunitat Valenciana es "una comunidad acogedora con todas las personas que vienen", ha reiterado que es un territorio "de entrada de pateras" y ha hecho hincapié en que lo "primero" es que "el Gobierno diga qué es lo que piensa hacer" con los menores llegados a Ceuta.

Pero no todos parecen tenerlo tan claro. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido rotunda respecto a los menores que se encuentran en Ceuta: "Que vuelvan a sus casas, que cada nación se haga cargo de su infancia. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando, a su suerte, por otros países, a sus niños". Ayuso entiende que "cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos" y ve "increíble dejarles" tirados en otro país. Un asombro al que se suma ver "a tres ministerios fundamentales pegándose".

"El de Defensa con el de Interior y con Exteriores, cada uno como Pancho Villa, sin entenderse, y directamente ya enfrentados. Eso, ¿qué imagen da ante el mundo, ante la seguridad, ante nuestras fronteras?", ha cuestionado la mandataria autonómica, quien ha reprochado también al presidente del Gobierno estar "de vacaciones sin que nadie le moleste" al tiempo que hay una "crisis humana". Fuentes de la Comunidad de Madrid han recalcado que la presidenta "sigue con las vacaciones suspendidas" mientras que "oposición, ministros y Sánchez están en la playa".

Ayuso ha tachado de "insostenible" la situación en Ceuta, por lo que ha reclamado que se trabaje para que "no quede una sola persona en situación ilegal" en la Ciudad Autónoma, ni "por sus montes". Entiende que "no se puede vivir así" con esa "inseguridad" y ha negado que este escenario sea "propio de la Unión Europea".

"Nos demuestra, sobre todo, que España está muy sola ante el mundo. Nos pusimos muy bravos a enfrentarnos a las primeras naciones occidentales y a dar la espalda a Estados Unidos y a otras muchas. Y ahora cuando vienen los problemas auténticos, que solos estamos", ha proseguido. Entiende, además, que la gestión que se ha hecho del episodio "demuestra que cuando quieran una nueva invasión podrán hacerlo gratuitamente" y que desde el Ejecutivo central se optará por "buscar culpables en otros sitios" como cree que ha ocurrido con las críticas a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "Esto va a volver a ocurrir, y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho la ley y el orden que debería preservar este Gobierno, totalmente responsable como el de Marruecos", ha concluido.

Su opinión está en la línea de lo que defiende Vox. Este miércoles, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle (Vox), ha reiterado que se opondrá "por tierra, mar y aire" a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados.

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que Andalucía "se va a oponer" al reparto por parte del Gobierno central de los menores migrantes procedentes de Ceuta, en línea con la posición de Vox en el resto de comunidades. "Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos", ha afirmado Gavira en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Otros ejecutivos regionales advierten de que sus centros de acogida ya están saturados como Murcia, que habla de un problema de seguridad no de inmigración.

Reprochan al Gobierno que abra la polémica sobre la reubicación de menores antes de conocer siquiera el número exacto o las ciscunstancias familiares.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado que "se agoten todas las vías para que vuelvan con sus familias" los menores llegados a Ceuta. Asimismo, ha recordado que el sistema de protección de Euskadi "trabaja ya por encima de su capacidad ordinaria", y ha demandado que "cualquier derivación debe acordarse" con las instituciones vascas, y realizarse "con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales".

En declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, Melgosa ha asegurado que le "preocupa" que, ante la crisis en Ceuta por la llegada de migrantes, se esté "normalizando lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias". De este modo, ha considerado que "no parece razonable que la primera respuesta sea trasladar a menores a más de mil kilómetros de distancia, a lugares donde no tienen ningún arraigo".

"Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes", ha insistido la consejera vasca, que ha apelado a que, "antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar que efectivamente se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, valorar una reunificación cuando sea posible y garantizar que cada decisión responde al interés superior del menor". En este sentido, ha remarcado que "la primera obligación del Estado no es repartir menores", sino "ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y, por lo tanto, agotar las vías para que vuelvan con sus familias".

Nerea Melgosa ha incidido en que Euskadi "lleva años demostrando con hechos su compromiso con la protección de la infancia y con una migración ordenada, regular y humana", ya que, según ha defendido, "es la manera más justa de tratar este fenómeno". La consejera ha recordado que el sistema vasco de protección "ya trabaja por encima de su capacidad ordinaria". "Y esa realidad no puede ignorarse", ha emplazado. En esta línea, ha reivindicado que "la cooperación entre instituciones exige lealtad, planificación y respeto competencial" y, por ello, no puede haber "decisiones unilaterales ni hechos consumados".

Así, ha demandado que "cualquier derivación debe acordarse con el Gobierno Vasco y con las Diputaciones Forales, que son quienes asumen la tutela, y realizarse con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales". Euskadi, por su parte, seguirá "actuando con responsabilidad" porque, en palabras de Nerea Melgosa, "proteger a la infancia forma parte de nuestros valores". "Esa misma responsabilidad --ha concluido-- es la que nos ha llevado a defender la necesidad de dotarnos de nuevas capacidades políticas para gestionar una realidad migratoria cada vez más compleja".

Tampoco Cataluña para muy dispuesta a aceptar menores. Hoy Junts saca pecho por aquella negociación y adelanta que volverá a cerrar la puerta con la fuerza de sus 7 votos en el Congreso. "Cataluña no debe cubrir la negligencia de España ni la dejación de funciones de otras comunidades autónomas que no acogen y tienen centros de acogida vacíos".

Según la dirigente de Junts, los servicios públicos catalanes están "tensionados desde hace mucho tiempo" porque han ido cubriendo plazas de menores desde hace años. Por contra, argumenta, hay otras comunidades que nunca han llegado a cubrir las plazas que les tocan y ahora les corresponde a ellas hacerse cargo de los menores que están solos en la ciudad autónoma. Nogueras ha subrayado que mantendrán su veto a la acogida de menores hasta que Cataluña tenga la "soberanía absoluta para gestionar los flujos migratorios, la seguridad, el control de fronteras, la integración y los recursos correspondientes".

El delegado de Gobierno en Ceuta advierte de que la Fiscalía actuará contra las comunidades que se nieguen a acoger a estos menores.