Controlado el incendio forestal de Villablanca, en Huelva: tres fuegos declarados en la provincia en 48 horas

El incendio forestal declarado este jueves por la tarde en el paraje Camino de la Borralla ha quedado controlado durante la madrugada del viernes

Este incendio se une a otros dos declarados en la provincia de Huelva en las últimas 48 horas, uno en el término municipal de Lucena del Puerto y otro en el de Niebla

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El incendio forestal declarado este jueves por la tarde en el paraje Camino de la Borralla, en el término municipal de Villablanca, en Huelva, ha quedado controlado durante la madrugada de este viernes, sobre las 02.20 horas, tal y como ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA).

El fuego, explica Europa Press, ha afectado a zona forestal muy próxima a un entorno agrícola con parte baldía, que ha funcionado como un cortafuegos natural, lo que ha contribuido a la lucha contra el fuego.

La provincia de Huelva sufre tres incendios forestales en solo 48 horas

En las labores de extinción han participado medios aéreos y terrestres, tal y como precisó INFOCA a través de su cuenta en la red social X en el momento en el que se declaró el fuego. Sin embargo, no se conoce cuántas unidades quedan sobre el terreno trabajando en la extinción del fuego.

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La unidad terrestre ha estado formada por dos vehículos autobombas, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, mientras que la unidad aérea ha estado compuesta por dos helicópteros semipesados, han precisado.

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Han sido tres los incendios forestales decretados en la provincia de Huelva en las últimas 48 horas. El originado durante la tarde del miércoles en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto ya está estabilizado, mientras que las llamas del municipio de Niebla han obligado el desalojo preventivo de las aldeas de Raboconejo y Caballón y han obligado a activar la Situación Operativa 1.