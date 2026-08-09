Iván Sevilla 09 AGO 2026 - 12:29h.

El centrocampista celebró su gol contra el Monterrey quitándose su camiseta para mostrar y señalar la del astro argentino

Lionel Messi ya está en Rosario tras la muerte de su padre: así será la despedida más íntima a Jorge Messi

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MadridLa muerte del padre de Leo Messi ya está generando minutos de silencio y gestos como el emotivo que tuvo Rodrigo De Paul al marcar en un partido. Llevaba puesta la camiseta del astro argentino, ausente por la reciente pérdida.

Jorge Messi luchaba contra una enfermedad crónica que requería tratamiento y falleció este 7 de agosto, por causas que no se especificaron públicamente. Durante la carrera deportiva de su hijo, fue muy importante para él, sobre todo al inicio.

Incluso llegó a ser su representante en un mundo del fútbol que vio cómo se convertía en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, tras destacar durante sus temporadas en el F.C. Barcelona.

Actualmente, Lionel Messi forma parte de la plantilla del Inter de Miami, que disputó su segundo partido de la fase de grupos de la Leagues Cup contra el Monterrey, un encuentro marcado por la no presencia del astro de Rosario.

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La sorpresa de De Paul: se descubrió y señaló una camiseta de Messi

Por el fallecimiento de su progenitor, el rosarino viajó este 8 de agosto a su ciudad natal junto a su familia para estar en la íntima despedida a Jorge Messi, prevista para este domingo.

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Si ya los aficionados del club estadounidense mostraron en las gradas pancartas y camisetas en apoyo a Leo, su compañero también argentino De Paul le hizo el homenaje más destacado.

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Corría el minuto 30 del encuentro cuando el centrocampista recibió un balón en cerca de la frontal del área y disparó a un lado de la portería. Un chut raso, bien colocado, que no pudo detener el portero rival.

Inmediatamente al ver que era gol, se quitó su elástica y sorprendió a todos al poder verse que debajo vestía la de su compañero Leo Messi con el '10' a la espalda. Señaló su dorsal durante la celebración del tanto.

"Nuestros corazones están con nuestro capitán Leo"

Ya en la jornada previa al enfrentamiento, el Inter de Miami compartió en sus redes sociales un breve pero directo mensaje dirigido a Lionel: "Nuestros corazones están con nuestro capitán, Leo, y toda la familia Messi".

Igualmente, otro compañero suyo de equipo, el uruguayo Luis Suárez, con quien compartió vestuario en el Barça, publicó en su cuenta de Instagram una emotiva frase.

Decía así: "Amigo, te abrazo fuerte a vos y a toda tu gran familia. Tu papá desde arriba te va a sentir mirando orgulloso como lo hizo siempre. Todo mi cariño en estos momentos va para la familia Messi. Descansa en paz, Jorge".

"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi"

Por su parte, el FC Barcelona también emitió un comunicado público en el que manifestaba, en nombre del presidente Joan Laporta y la Junta Directiva del club, el "más sincero pésame por el fallecimiento" del padre de su "leyenda".

Desde la entidad azulgrana dieron las gracias a Jorge Messi por su "compromiso con el Barça por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo".