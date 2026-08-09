La familia real ha convertido su semana de vacaciones en otra cita más de la agenda institucional y cada verano realizan las mismas salidas

Felipe VI entrega el premio de la Copa del Rey de vela en Mallorca: el Hispania se sube al podio tras conseguir el segundo puesto

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La familia real ha acudido como cada año al conocido restaurante Mia, situado en el barrio de Portixol (Mallorca) para tener la tradicional cena privada. Tras el cierre de la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre en el Real Club Náutico de Palma presidida por el monarca, los reyes junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Sofía y Jean Henri Fruchaud, viudo de la princesa Tatiana Radziwill, disfrutaron de esta reunión informal, según informa 'Mujer Hoy'.

La familia real ha convertido su semana de vacaciones en otra cita más de la agenda institucional y cada verano realizan las mismas salidas. Primero acuden a sus compromisos con la vela del rey, una salida de ocio y la cena privada en el restaurante Mia. Un local que ofrece experiencia culinaria basada en producto fresco y en una interpretación mediterránea muy reconocible.

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El restaurante favorito de la casa real en Mallorca

La reina Letizia y sus hijas hicieron hace un par de días una visita privada a la Fundación Esment, dedicada a trabajar para la autonomía e inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Pero anoche, acudieron a cenar al establecimiento del chef mallorquín Guillermo Cabot, el restaurante favorito de la casa real en Mallorca que abrió en 2023.

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En el caso del rey Felipe VI, los compromisos relacionados con la actualidad nacional y la seguridad en la frontera sur han marcado su estancia en la isla y no ha podido disfrutar tanto como otros años. El monarca ha estado monitorizando al minuto desde el Palacio de Marivent la crisis migratoria desatada en Ceuta.

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El jueves, Felipe VI recibió en audiencia presencial en Marivent al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Después, puso rumbo a Cali (Colombia) para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella. Aún así, ha podido asistir a la entrega de premios en el Náutico.

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Leonor, la mejor vestida de la noche

La infanta sorprendió en esta salida al elegir un vestido de la firma española Desigual que estrenó su madre hace años en Marivent y que le vimos también a la princesa Leonor en la recepción del palacio el año pasado. Aunque, sin duda, la heredera al trono ha sido la protagonista de la velada al convertirse en la mejor vestida de la noche, según informa 'Lecturas'.

Leonor estrenó un un favorecedor vestido de la firma española Babbaki. Un diseño midi de estampado cisne, espalda baja y falda de vuelo con el que confirma que el escote halter es la mejor opción para esta temporada. Confeccionado con tejido 100% algodón voile, el vestido ha sido estampado a mano con técnicas artesanales. Un diseño que fusiona el rosa y el azul y que se puede conseguir en la web de la marca por 119 euros.

La princesa combinó este vestido con una cartera de mano fucsia de Adolfo Domínguez y unas alpargatas con cuña de la firma murciana Calzados Picón. Leonor, que esta vez lucía una melena más pulida con unas sencillas ondas, optó por unos vistosos pendientes y brazalete que le dieron el toque final a todo su look.