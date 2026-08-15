Manuel Pimentel Almería, 15 AGO 2026 - 20:01h.

El animal apenas podía nadar en la superficie, ya que tenía las cuerdas de plástico enredadas alrededor del cuello y entre las aletas

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Cada año, millones de toneladas de residuos de plástico acaban en mares y océanos. Una contaminación que afecta especialmente al mar Mediterráneo y que se convierte, en muchos casos, en una trampa mortal para la fauna marina.

Rubén navegaba con su barco junto a un grupo de amigos por la costa de Mojácar, en Almería, cuando vio a una tortuga boba que se encontraba atrapada e inmovilizada por un saco de plástico en el agua.

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El animal apenas podía nadar en la superficie, ya que tenía las cuerdas de plástico enredadas alrededor del cuello y entre las aletas.

“Estaba navegando por la desembocadura del Río de Mojácar, bastante retirado de la costa, a una profundidad de 300 metros de y vi un saco de plástico flotando”, explica a Informativos Telecinco.

Cuando Rubén se acercó, se dio cuenta de que había una tortuga atrapada del cuello y de la aleta. “No me lo pensé y me lancé al agua”, afirma.

El joven cogió con sus manos cuidadosamente a la tortuga, se la acercó a un amiga que estaba en la embarcación y con unas tijeras le cortaron las ataduras de plástico, consiguiendo liberar al animal de su trampa.

Rápidamente, devolvieron la tortuga al agua y entonces pudo moverse libremente y sumergirse hacia el fondo del mar sin problemas. Si no fuera por ellos, probablemente hubiera terminado muriendo. Desde la embarcación grabaron la maniobra de rescate en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

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Algunos usuarios preguntaban qué había pasado con el saco de plástico, a lo que Rubén ha querido aclarar que después de soltar a la tortuga, retiró todo el plástico que tenía flotando a su alrededor y asegura que lo llevó a puerto para tirarlo a la basura. “Es un peligro para los peces y para nuestras embarcaciones y motos de agua” remarca.

Especie vulnerable y protegida

La tortuga boba es una especie catalogada como vulnerable por la legislación ambiental y se encuentra especialmente protegida.

Las organizaciones animalistas, como PACMA, señalan que miles de especies sufren diariamente episodios de asfixia, amputaciones o ahogamiento debido a los vertidos. Por eso, advierten que los residuos de plástico asó como microplásticos en el mar destruyen progresivamente los hábitats marinos.

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El impacto de los desechos plásticos representa una de las principales amenazas para la supervivencia de la fauna que habita en el mar Mediterráneo. Según datos de la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM), el 74 % de las tortugas marinas atendidas en sus instalaciones presenta restos de plásticos en su aparato digestivo o ingresa con heridas provocadas por enmallamientos.

Los biólogos recuerdan que las láminas de plástico flotantes suelen ser confundidas por los animales con medusas o comida, lo que provoca obstrucciones intestinales o estrangulamientos que provocan su muerte.