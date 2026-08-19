Los terremotos de Granada obligan a demoler dos casas en Gójar, epicentro del mayor seísmo del martes
Los terremotos han dejado dos inmuebles en estado de ruina, mientras la inspección de más de 200 viviendas han resultado favorables
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El Ayuntamiento de Gójar, Granada, ha procedido a la demolición de dos casas en estado de ruina tras los terremotos que llevan sacudiendo a la capital y al Área Metropolitana desde el pasado fin de semana.
Esta localidad, ha sido el epicentro del seísmo de mayor magnitud de este martes, el de 4,8 grados registrado a las 10:37 horas. Los técnicos municipales ya habían puesto en marcha un dispositivo desde el terremoto de la madrugada del sábado, que produjo daños irreversibles en ambos inmuebles.
Viviendas irrecuperables
El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, ha confirmado a Informativos Telecinco que una de las construcciones ya estaba declarada como en estado de ruina y que tenían un informe para su demolición desde el sábado pasado.
El otro, tenía un expediente abierto y, tras la revisión por parte del grupo de arquitectos voluntarios, se ha dictaminado que ambas viviendas no se podían recuperar y que había que proceder a la demolición. Las tareas iniciaron el pasado domingo y se han completado este martes ante el inminente riesgo causado por los múltiples temblores.
Más de 200 viviendas inspeccionadas
Por otro lado, el regidor ha enviado un mensaje de tranquilidad a los 6.300 habitantes del pueblo. “Se han revisado todas las viviendas necesarias y no existe ningún problema”.
El Ayuntamiento ha procedido ya a la inspección de más de 200 viviendas y se ha descartado que sufran daños estructurales, por lo que actualmente no existe riesgo para los vecinos.