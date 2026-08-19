Manuel Pimentel Gójar, 19 AGO 2026 - 13:10h.

Los terremotos han dejado dos inmuebles en estado de ruina, mientras la inspección de más de 200 viviendas han resultado favorables

Los efectos de los terremotos de Granada que no se ven: crisis de ansiedad, ataques de pánico y el miedo a las réplicas

Compartir







El Ayuntamiento de Gójar, Granada, ha procedido a la demolición de dos casas en estado de ruina tras los terremotos que llevan sacudiendo a la capital y al Área Metropolitana desde el pasado fin de semana.

Esta localidad, ha sido el epicentro del seísmo de mayor magnitud de este martes, el de 4,8 grados registrado a las 10:37 horas. Los técnicos municipales ya habían puesto en marcha un dispositivo desde el terremoto de la madrugada del sábado, que produjo daños irreversibles en ambos inmuebles.

PUEDE INTERESARTE Los nuevos terremotos en Granada dejan más de 600 desalojados y el cierre de la Alhambra

Viviendas irrecuperables

El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, ha confirmado a Informativos Telecinco que una de las construcciones ya estaba declarada como en estado de ruina y que tenían un informe para su demolición desde el sábado pasado.

PUEDE INTERESARTE Atascos en la circunvalación de Granada: los granadinos huyen a la costa tras los terremotos

El otro, tenía un expediente abierto y, tras la revisión por parte del grupo de arquitectos voluntarios, se ha dictaminado que ambas viviendas no se podían recuperar y que había que proceder a la demolición. Las tareas iniciaron el pasado domingo y se han completado este martes ante el inminente riesgo causado por los múltiples temblores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Más de 200 viviendas inspeccionadas

Por otro lado, el regidor ha enviado un mensaje de tranquilidad a los 6.300 habitantes del pueblo. “Se han revisado todas las viviendas necesarias y no existe ningún problema”.

El Ayuntamiento ha procedido ya a la inspección de más de 200 viviendas y se ha descartado que sufran daños estructurales, por lo que actualmente no existe riesgo para los vecinos.