Los expertos avanzan que se tendrán que hacer "bastantes estudios y peritaciones" tras los terremotos registrados en Granada

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El presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales y también del Consejo de la Ingeniería de España, Carlos Medina, ha avanzado este miércoles que se tendrán que hacer "bastantes estudios y peritaciones" en Granada tras los terremotos de los últimos días para determinar si las infraestructuras son seguras.

"Puede que no se haya caído, pero también puede que (los sismos) le hayan provocado algún tipo de daño, algunos visibles, otros no visibles, que puedan comprometer la resistencia a largo plazo a la estructura. Entonces ahí sí que van a tener que hacer un montón de inspecciones en esos edificios, lógicamente", ha enfatizado en declaraciones a Europa Press.

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Con respecto a los edificios más antiguos, como por ejemplo la Alhambra, Medina ha apuntado al hecho de que un edificio no se adapte a una norma concreta no implica necesariamente que ese edificio se vaya a caer. En este sentido, ha apuntado a otras variables, como otras consideraciones constructivas y la intensidad del seísmo.

"La Basílica de Santa Sofía y el Panteón de Roma han sufrido terremotos y ahí están"

"La Basílica de Santa Sofía (Estambul, Turquía) y el Panteón de Roma han sufrido terremotos y ahí están. Y los antiguos no conocían las normas sismoresistentes. Pero como no sabían calcular, lo hacían a ojo, y en caso de duda, pues a meter piedra por un tuvo. Y esas edificaciones han resistido bastante bien", ha señalado.

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De manera más general, ha explicado que en España hay una norma de construcción sismorresistense que se está actualizando "constantemente" para minimizar que las estructuras se caigan ante un terremoto. Esta se aplica a la medida en la que el edificio esté situado en un sitio con aceleración sísmica, si está habitado o si no y si constituye una infraestructura crítica.

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A su vez, hay infraestructuras de obra civil que también tienen su norma, como los puentes; y los distintos tipos de industria tienen planes de emergencia para todo tipo de cosas (incendios, inundaciones, accidentes químicos, etc.).

La norma sísmica en España no es "óptima"

Por su parte, el ingeniero de Caminos y portavoz del Instituto de la Ingeniería de España (IIE), Ramiro Aurin Lopera, ha señalado que la norma sísmica en España no es "óptima" porque no se basa en la rigidez del edificio. "Con esa norma, si los terremotos no son muy potentes, pues más o menos resisten", ha indicado.

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En declaraciones a Europa Press, ha censurado que España no tenga implementado el Eurocódigo 8, "que es una forma de protección que va más enfocada a las personas y permite que el edificio se deforme en lugar de romperse de forma frágil, entonces tú te das cuenta de que está pasando algo en tu casa y sales corriendo".

"Digamos que el sistema europeo evita el colapso y te avisa y el sistema español te protege en cierta medida, pero no evita el colapso en determinadas situaciones. Y todo el tema de tratamiento de fachadas y de ornamentos y elementos exteriores, que acaba siendo también muy dañino en el momento en que hay el terremoto, pues está también mejor tratado en el tema del Eurocódigo 8", ha criticado.