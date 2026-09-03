Manuel Pimentel Cádiz, 03 SEP 2026 - 18:30h.

La Feria y Fiestas de Conil en honor a la Virgen de las Virtudes comenzarán este viernes 4 de septiembre, y finalizará el martes 8, Día de la Patrona

Declarada Interés Turistico de Andalucía, la Feria de Conil contará con artistas de primer nivel como Cabra Mecánica, OBK y Paco Candela, conciertos y academias de baile

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La localidad gaditana de Conil de la Frontera ultima los preparativos para celebrar sus Fiestas en Honor a Nuestra Señora de las Virtudes del viernes 4 al martes 8 de septiembre.

Declarada Interés Turístico de Andalucía, la Feria de Conil, recibirá a vecinos y visitantes con un programa que combina tradición, conciertos de primer nivel y un firme compromiso con la inclusión.

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La Cabra Mecánica, OBK y Paco Candela serán los protagonistas de una programación que incluye flamenco, academias de baile, actividades para mayores, el Día del Niño y otros actos en honor a la patrona de Conil.

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Programa Feria de Conil 2026

La Delegacion De Fiestas Ayuntamiento de Conil ha publicado el programa que arrancará este viernes 4 a las 20:00 horas con el pasacalles de la Asociación Filarmónica Ciudad de Conil, seguido del acto inaugural y el encendido del alumbrado a las 21:30 horas . La música será sin duda la gran protagonista de esta edición, con una Caseta Municipal que acogerá conciertos gratuitos para todos los públicos. A las 22:00 horas tendrá lugar la VIII Gran Gala de Reconocimientos de Personas Relevantes. La noche continuará con Al Compás del Levante a las 23:30, Los Aslándticos a la 1:00 y Komando Solera a las 2:30 horas

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El sábado día 5 de septiembre será una de las jornadas más esperadas de la Feria de Conil, que en esta edición volverá a ofrecer una noche repleta de música, baile y buen ambiente para el disfrute de vecinos y visitantes. Las academias de baile abrirán la programación nocturna a partir de las 21:00 horas con María José Peña y a las 22:00 horas, la academia de Chari Calderón. A las 23:30 horas comenzará un concierto de La Cabra Mecánica y a la 1:00 horas de la madrugada tendrá lugar una actuación de SuperAgente 86.

El domingo 6 de Septiembre, será un día dedicado al Mayor con Almuerzo Convivencia a partir de las 14:00 horas. Después, le seguirá el espectáculo flamenco "De Grana y Oro" a las 16:00 horas. La jornada continuará con las actuaciones de la Academia de Baile Silvia Peña, la Escuela de Danza Las Esparteras y La Peñita al Compás. A las 23:00 horas llegará un tributo a Hombres G y a la 1:30 cerrará la jornada la orquesta Radio 80.

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Por su parte, el lunes 7 de septiembre abarcará el tradicional Torneo de Feria en categorías base:

18.00 horas: Torneo de Fútbol Feria 2026.

19.00 horas: Presentación de los Niños Bautizados a la Patrona.

21.00 horas: Actuación Academia "Triada".

23.30 horas: Concierto de "OBK".

01.00 horas: Actuación de "Aquel 20 de Abril".

Descuentos en atracciones en el Día de la Patrona

La Feria de Conil finalizará a lo grande el próximo martes 8 de septiembre, Día de la Patrona, y a su vez el Día del Niño. Todas las atracciones tendrán un coste especial, por gentileza de la Asociación de Feriantes.

La última jornada combinará la programación festiva con los actos en honor a Nuestra Señora de las Virtudes. A las 12:00 horas tendrá llugar la Santa Misa, el besamanos y la ofrenda floral, mientras que la procesión de alabanza comenzará a las 20:00 horas y recorrerá diferentes calles del centro de Conil.

A las 21:30 horas actuará la compañía de Adrián Brenes y a las 23:00 horas tendrá lugar un concierto de Paco Candela. La feria despedirá su programación a la 1:00 de la madrugada con un espectáculo de fuegos artificiales en el recinto ferial Manuel García Legupín, que pondrán el broche de oro a las fiestas de este pequeño municipio de Cádiz.