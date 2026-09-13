Manuel Pimentel Sevilla, 13 SEP 2026 - 22:00h.

Una joven vecina de Arahal denuncia haber encontrado nidos destruidos y crías de aves muertas entre los restos de poda

La joven asegura que no está en contra del mantenimiento de los árboles cuando sea necesario, sino de que se realice sin planificación

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María, una vecina de Arahal (Sevilla) ha difundido a través de las redes sociales un vídeo para denunciar la destrucción de nidos de pájaros durante las podas de árboles que se están llevando a cabo en el municipio sevillano.

La joven, estudiante de Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales y auxiliar de veterinaria, critica la falta de planificación de estas actuaciones y la ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento.

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Esta vecina ha querido dejar algo claro que no está en contra del mantenimiento de los árboles cuando sea necesario, sino de que se realice sin planificación y "sin tener en cuenta la vida que depende de ellos".

Crías muertas entre la poda

Y es que María asegura haber encontrado nidos destruidos y crías de aves muertas entre los restos de poda. Según cuenta en el vídeo, el primer episodio ocurrió el pasado 24 de julio. "Lo más preocupante es que después de haberlo denunciado y notificado en el Ayuntamiento, me encuentro con que una semana y media más tarde vuelven a hacer lo mismo", asegura.

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En esa segunda ocasión, la joven asegura que la situación "estaba un poco tensa" y que los trabajadores le dijeron que "no podía mirar entre los restos de poda por su seguridad". Así que decidió llamar a la Policía Local que, según afirma María, le indicaron que los temas relacionados con animales no eran competencia de ellos y que tenía que llamar a la Guardia Civil.

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Escritos al Ayuntamiento

"Mientras unos se pasan las responsabilidades a otros, los restos siguen siendo retirados", lamenta. Pero sin cesar en su empeño de proteger a la fauna, María ha presentado diversos escritos ante el Consistorio pidiendo soluciones.

Según su relato, le contestaron que "la solución era hacer un protocolo en el que se iban a supervisar los árboles antes de podarlos y que, en el caso de tener que podarlo por seguridad, se avisaría a la Policía Local en caso de que hubiese algún nido para que sea informado el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA)". Una solución que no convence a la joven: "No vinieron ni por un flamenco".

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Además, asegura en el vídeo que lleva más de un mes esperando una reunión que pidió con el concejal de Medio Ambiente para exponer el asunto. "Mientras espero respuesta, los trabajos continúan", afirma, mientras en las imagénes del vídeo se observan árboles donde anidan búhos y crías de verderones en el suelo tras los trabajos de poda.

"¿Tan difícil es planificar todas estas podas fuera de la época de cría? ¿Habrá meses para hacerlo?" se pregunta María, que subraya que "esto no es capricho mío, estos nidos y huevos están protegidos por ley", denuncia.

"No quiero guerra, quiero responsabilidad"

La autora del vídeo deja claro que no quiere desatar "una guerra" y que su implicación no responde a un interés personal. "Yo no hago esto por gusto. No me pagan por levantarme temprano, buscar nidos y estar pendiente de las podas. Lo hago porque las cosas pueden hacerse mucho mejor. Y no me pienso rendir", afirma con contundencia.

Por eso, María pide difusión: "Ojalá entre todos consigamos que estas situaciones se conozcan y que las cosas puedan hacerse mejor, aquí y en muchos otros lugares. Porque proteger nuestra fauna no debería ser la lucha de una sola persona. Debería ser responsabilidad de todos".