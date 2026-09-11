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Valencia
Animales

Nacen 74 crías en el segundo nido de la tortuga Mona en Denia durante una noche de intensas tormentas

Las crías nacieron en medio de una intensa tormenta
Las crías se introdujeron en el mar a las 4 de la madrugada. Eucrante
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En mitad de una noche de intensas tormentas, eclosionó este miércoles el último nido del campamento tortuga de Denia 2026. 74 ejemplares nacieron en el segundo nido de la tortuga Mona después de una esperada incubación.

Los voluntarios y equipo de coordinación de EUCRANTE, Ajuntament de Dénia y El Portet Denia custodiaron el nido durante 40 días hasta el nacimiento de las tortugas, cuyo estado de salud fue revisado por los especialistas de la Unidad de Zoología Marina de la Universidad de Valencia antes de liberar sobre las 4 de la mañana a los neonatos. Las crías se adentraron en el agua bajo la atenta mirada del equipo que llevaba semanas esperando este momento.

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La salida masiva de las tortugas no ha dado por terminado el campamento. Dentro del nido quedan todavía huevos por eclosionar, de modo que el retén de voluntarios permanecerá en la playa durante las próximas horas para atender los nuevos nacimientos que puedan producirse.

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Segundo nido de la tortuga Mona

Estos ejemplares fueron depositados a principios de julio en el segundo nido de la temporada de la tortuga Mona. En esta ocasión, los huevos fueron depositados en la playa de Les Bovetes y los especialistas de la Univesitat Politécnica de Valéncia pudieron localizarlo gracias al satélite que porta la tortuga.

En total son cuatro los nidos de tortuga marina localizados en Denia este verano. A los dos de la tortuga Mona, se unen otros dos más depositados por la tortuga Diana. Se da la circunstancia que son los únicos nidos registrados esta temporada en toda la Comunidad Valenciana.

Agradecimiento a voluntarios e instituciones

Las entidades organizadoras han destacado la implicación de los voluntarios. Su esfuerzo durante la guardia de cuarenta días y a lo largo de la noche de tormentas ha permitido que la última nidada de la temporada en la costa dianense salga adelante.

También han agradecido la colaboración de las instituciones que hacen posible la realización de este voluntariado entre las que se encuentran el Ministerio deTransición Ecológica y Reto Demográfico, la Conselleria de Medio Ambiente y Balearia.

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