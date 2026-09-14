Manuel Pimentel Almería, 14 SEP 2026 - 05:30h.

La embarcación cuenta con un aforo mínimo de 70 plazas con asientos y será totalmente accesible, con espacios adaptados para pasajeros con movilidad reducida

La empresa Mundo Marino operará la embarcación accesible de 70 plazas con itinerarios que incluyen paradas para el baño, visitas guiadas y degustaciones gastronómicas a bordo

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La oferta turística y de ocio en la capital almeriense contará con un nuevo atractivo a partir de este mes de septiembre. El Ayuntamiento de Almería ha activado la puesta en marcha de su barco turístico, un servicio de excursiones marítimas que permitirá navegar por las aguas del Mediterráneo y contemplar la ciudad desde el mar.

El Consistorio ha adjudicado el servicio a la empresa especializada Mundo Marino por un importe de 469.480 euros. Esta iniciativa permitirá tanto a residentes y como a turistas recorrer el litoral capitalino, la franja del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y observar los acantilados de Enix desde el mar.

Según el calendario previsto, la embarcación oficial arribará al Puerto de Almería este 21 de septiembre, mientras que la travesía inaugural y el inicio regular de las rutas guiadas tendrán lugar el último vierners de septiembrem día 25. La primera etapa de navegación se desarrollará durante dos meses consecutivos y las reservas online ya se encuentran abiertas para los interesados.

Dos temporadas al año

El proyecto, promovido desde la Concejalía de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, dirigida por Joaquín Pérez de la Blanca, nace con la idea de combatir la estacionalidad turística en Almería y alargar la actividad económica más allá de la temporada veraniega.

Para ello, la operativa del barco turístico de Almería estará dividida en dos temporadas anuales. La primera, que arranca en el mes de septiembre y se alargará hasta noviembre, y un segundo periodo que comenzará el 1 de mayo.

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Tres excursiones diferentes

Las excursiones ofrecen tres recorridos diferentes. Hacia el este, el barco llegará hasta el Parque Natural de Cabo de Gata pasando por puntos emblemáticos como la playa de San Miguel o el mirador de Las Amatistas. Hacia el oeste, la ruta recorrerá los acantilados de Enix con dirección a Aguadulce.

La embarcación cuenta con un aforo mínimo de 70 plazas con asientos y será totalmente accesible, con espacios adaptados para pasajeros con movilidad reducida. La web que ofrecerá el servicio detalla las tres modalidades a elegir entre la oferta náutica:

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Para que la experiencia transcurra sin contratiempos, desde la organización aconsejan a los usuarios llegar al punto de embarque con al menos media hora de antelación.

Además, se recomienda a los viajeros que utilicen ropa cómoda y crema solar, llevar alguna prenda de abrigo en la mochila si se navega a partir de octubre y tener en cuenta que está prohibido fumar a bordo.