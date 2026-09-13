Iván Sevilla 13 SEP 2026 - 19:54h.

Uno de los afectados sufrió quemaduras al apagar el fuego y el otro, un bombero, tuvo una caída ocasionándole traumatismos

Elevada a fase de emergencia 1 el incendio de Benahavís, Málaga, que provoca un confinamiento preventivo: la población recibe un ES-Alert

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MálagaEl incendio que se ha declarado este 13 de septiembre en Benahavís (Málaga) ha dejado dos heridos durante los trabajos de extinción y una urbanización desalojada, como últimas novedades.

Una persona ha sufrido quemaduras al intentar apagar el fuego, según ha detallado el 112 de Andalucía, mientras que un bombero forestal ha tenido una caída que le ha ocasionado algunos traumatismos.

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En cuanto al desalojo preventivo, se ha centrado en las viviendas que hay en Montemayor Alto. Tras activarse el operativo con numerosos efectivos, ya hay un total de 105 bomberos forestales realizando tareas en la zona.

Junto a la decenas de medios aéreos que se han ido incorporando con el paso de las horas ante la evolución de las llamas, los equipos movilizados continúan esforzándose por evitar que avancen más.

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El fuego, en concreto, afecta al paraje Ermita del Rosario. Emergencias decretó como medida de prevención el confinamiento del núcleo urbano de la localidad, así como la urbanización La Coja y otros asentamientos diseminados.

Inicio del fuego a las 12:40 horas y mensaje Es-Alert

A las 12:40 horas empezaron a recibirse las primeras llamadas informando de llamas cercanas a la carretera A-7175, en la entrada del pueblo, aunque visible también desde la localidad de Marbella, según detalló el 112.

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El informe de la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) del Plan INFOCA describía el incendio con una muy rápida propagación, favorecida por el viento de levante que soplaba y la pendiente del terreno.

Los numerosos efectivos desplegados empezaron atacando el flanco derecho y vigilando también por vía aérea el flanco izquierdo por si podía aproximarse a Montemayor, zona con mayor carga de combustible.

Por su parte, emergencias envió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona, en español y en inglés, pidiendo a la población que cerrase ventanas y puertas de sus viviendas si estaban próximas al lugar del fuego.