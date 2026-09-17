Manuel Pimentel Málaga, 17 SEP 2026 - 19:30h.

Ronda inaugura la segunda fase de un impresionante reocorrido que permitirá bajar desde Ermita de San Miguel hasta la base del Puente Nuevo en una pasarela junto al río Guadalevín

La entrada al itinerario completo tendrá un precio de 12 euros y será gratuito para los vecinos de Ronda

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La segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo de Ronda, en Málaga, estará abierto a los visitantes a partir de este 16 de septiembre de 2026.

Con esta inauguración, el Ayuntamiento de Ronda completa el recorrido de este itinerario turístico con casi un kilómetro de recorrido en uno de los enclaves naturales más característicos de la ciudad malagueña, reconocida por la IA como el pueblo más bonito de España.

Tal y como informa el Consistorio en un comunicado, la primera fase de la ruta se encuentra abierta al público desde 2024 y recibe más de 160.000 visitas anuales y permite llegar hasta la base del Puente Nuevo, desde el conjunto histórico.

Una pasarela hasta el corazón del río Tajo

La segunda fase parte desde este monumento y permitirá adentra a los visitantes en el corazón del Tajo mediante una pasarela diseñadada por el estudio de Luis Machuca y ejecutada por la empresa Sando. De esta forma, se podrá disfrutar de este patrimonio natural, cercano también a los otros dos puentes de Ronda.

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La salida se situará en la antigua Ermita de San Miguel, después del acondicionamiento de una inmueble continuo que adquirió el Ayuntamiento y que también funcionará como oficina auxiliar de Turismo de Ronda, en el entorno de los Baños Árabes.

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El concejal de Turismo, Ángel Martínez, ha explicado que han sido muchos meses de trabajo para un proyecto que ha contado con una inversión superior al millón de euros y que, asegura, "tendrá efectos positivos en el conjunto del sector”.

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Entrada gratis para los rondeños

Con la apertura de este segundo tramo, el Camino del Desfiladero del Tajo estará disponible para ser recorrido al completo.

El precio de la entrada es de 12 euros y se pueden reservar en la web desfiladerodeltajo.info. El acceso al recorrido será gratuito para los vecinos de Ronda que, en buena parte, ya conocen el Camino gracias a las visitas previas que se han organizado desde Turismo de Ronda.

La gestión de este nuevo atractivo turístico en Ronda la realizará la empresa municipal y por ahora, la comercialización no se extenderá a los touroperadores que ya se han interesado en él.