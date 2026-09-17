Alberto Rosa 17 SEP 2026 - 19:04h.

La mujer ha explicado cómo fueron los instantes antes de que llegara la ambulancia: "Baja la respiración, no respires tan rápido"

Publican la última imagen de Claudia, la joven española asesinada en México, momentos antes del crimen

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México sigue buscando a El Trompas, el presunto asesino de Claudia Tacoronte, la joven universitaria española asesinada en Cuatla, en el estado de Morelos. El crimen de la estudiante de 21 años de la UAEM ha conmocionado a la comunidad española y mexicana.

Allí en el país centroamericano fueron varios los vecinos que atendieron a Claudia tras ser asesinada. Es el caso de Alma, que acompañó a la estudiante española en sus últimos minutos de vida.

"La chica tampoco aguantó; yo creo que, entre la cuchillada, aguantó como otros 10 minutos, pero si la Cruz Roja hubiera llegado en cinco minutos, yo siento que sí se salva. Yo entré en shock", ha confesado en declaraciones al periódico ‘El Universal’.

La vecina ha explicado cómo intentó tranquilizar a la víctima mientras esperaba la llegada de la ambulancia: “No, hija, baja la respiración porque eso te quita oxígeno, bájala, baja la respiración, no respires tan rápido. Claudia no podía ni pronunciar una palabra; con trabajos respiraba”, añadió.

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La testigo también quiso mandar un mensaje a la familia de la estudiante para mandarle ánimo y relatarle que en ningún momento dejaron a la estudiante sola. “Quiero decirles que nunca dejamos sola a su hija. Había una señora que le estuvo rezando; otra muchacha le agarró la mano para tocarle el pulso. Yo le toqué la mano y su mano se desvaneció; es algo horrible, pero fuimos como 10 personas, entre los que llamaban, los que cuidaban la puerta para enfrentar al homicida en caso de que regresara".

La última imagen de Claudia

Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas ya han emitido una orden de detención contra el presunto asesino de Claudia Tacoronte, conocido como El Trompas. La Policía intenta reconstruir los hechos del ataque con imágenes de momentos previos. En una de ellas, se puede ver a la joven en el acto al que acudió dentro de la Casa de la Cultura momentos antes de que fuese asesinada.

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Precisamente ha sido este pasado miércoles cuando las autoridades mexicanas han desplegado un operativo de búsqueda y captura contra el presunto responsable del asesinato de la estudiante. El principal sospechoso fue identificado como Javier Francisco, pues las leyes mexicanas protegen la identidad de las personas acusadas mientras enfrentan una investigación penal.